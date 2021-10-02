人民网北京10月2日电 （记者李潇）2021约旦安曼国际书展10月2日在约旦首都安曼市郊的汽车展览中心圆满落幕。本届书展由安曼出版商协会、大安曼市市政府、约旦文化部联合主办，以阿文和英文图书销售活动和文化交流活动为主。书展吸引了众多阿拉伯国家的出版社以及欧美出版商参加，展览中心内设有文学展区、儿童展区、欧美展区等。

2021约旦安曼国际书展中国展台现场。安曼出版商协会供图

中国展团此次参展共携带283个图书品种，1425册图书。重点展销英、阿文版《习近平谈治国理政》（第一卷、第二卷、第三卷）《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》和《平易近人：习近平的语言力量》等习近平总书记重要著作及相关图书，和介绍中国近当代发展经验和模式的主题类图书，以及中国传统文化、少儿、对外汉语学习等类别图书。

为响应党中央关于实施文化走出去的号召，助力“一带一路”建设，北京师范大学出版集团已连续6次代表中国出版界参加约旦安曼国际书展。本次是疫情以来首次恢复线下参展，北京师范大学出版集团采取人员线上、图书线下相结合的形式参展，以此为契机进一步探索国际合作出版的新模式，进一步拓展出版合作领域，加强双方文化艺术交流。

安曼国际书展是以图书销售为主的书展。到访展台的读者主要分为两类，一类是大学和学术机构的研究人员，他们对阿文版的习近平总书记著作和阿文版介绍中国近当代发展经验和模式的主题类图书饶有兴趣。第二类是普通的参展观众，他们的兴趣点主要是中国小说和童书,尤其是以图片为主的绘本。

书展期间，中国展台在图书展示和销售的同时，举办了丰富多彩的新书发布活动和读者交流活动,为约旦当地人民近距离观察和感知中华文化打开了一扇重要的窗口。通过书展和文化活动，展示了中国出版界的开放、进取、多元化的形象和中国文化的魅力，促进了中约双方在文学创作和翻译出版等领域的交流。

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