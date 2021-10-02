新华社北京10月2日电 题：欢庆时刻，世界缘何更加关注中国

新华社记者乔继红

新中国刚刚度过第72个生日。今年，恰逢中国共产党成立百年，中国全面建成小康社会，正意气风发地向第二个百年奋斗目标迈进。在此欢庆时刻，不懈奋进的中国吸引世界更多关注的目光。关心中国发展的世界各国人士为中国的繁荣进步由衷祝福，希望更多地共享中国发展机遇，共创合作共赢的美好未来。

欢庆时刻，中国巨大发展成就赢得国际社会更多瞩目。今年，中国如期全面建成小康社会。占世界近20%人口的14亿多中国人民踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，这是人类历史上前所未有的大变革、大事件。中国打赢新时代脱贫攻坚战，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为缩小世界贫困人口版图作出杰出贡献。老挝外交部长沙伦赛说，中国历史性解决了绝对贫困问题，创造了举世瞩目的发展奇迹，这“令人振奋”，为包括老挝在内的广大发展中国家树立了典范。

欢庆时刻，中国发展提供的机遇让国际社会更为期待。中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，欢迎世界各国搭乘中国发展的“快车”“便车”。近年来，面对逆全球化思潮，中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，坚持发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。中国如今已成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴。德国法兰克福金融与管理学院教授勒歇尔表示，中国一方面加强内部市场建设、改善营商环境，另一方面继续扩大对外开放、缩减负面清单，这将进一步吸引投资者进入中国，抓住中国市场发展机遇。

欢庆时刻，中国推动全球合作的不懈努力赢得更多国际肯定。面对世纪疫情，中国为全球抗疫提供抗疫物资和疫苗，为科学抗疫分享经验和技术，为团结抗疫注入信心和力量，推动构建人类卫生健康共同体。面对世界经济复苏失衡，中国提出全球发展倡议，呼吁国际社会共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，共同构建全球发展命运共同体。为应对全球气候变化，中国不仅宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，还承诺不再新建境外煤电项目，展示了构建人与自然生命共同体的坚定决心和实际行动。巴西抗疫重要机构布坦坦研究所所长科瓦斯感谢与中国的合作，“不仅极大助力巴西抗疫，且惠及全球”。白俄罗斯国民会议代表院副主席米茨克维奇称赞中国构建人类命运共同体的努力为全球发展作出了贡献。

大道不孤，德必有邻。中国始终坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，与各国携手破解全球性问题和挑战，与各国共享发展机遇。正因如此，欢庆时刻，国际社会对与中国合作共赢更加期待。意大利外交与国际合作部长迪马约表示，期待意中两国深厚友谊迎来更加光明的未来。巴拿马外交部副部长卡里索希望巴中继续加大合作力度。苏丹内阁事务部长哈立德期待深化苏中在国际和地区层面的友谊、信任、协调与合作，推动两国关系迈上新台阶。

带着实现第一个百年奋斗目标的成功，踏上实现第二个百年奋斗目标新征程，中国必将以更开放的姿态拥抱世界，以更包容的发展助益世界，以更坚定的行动与世界各国一道共创命运与共的未来。

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