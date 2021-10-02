新华社北京10月1日电（国际观察）人命丢了，人心散了——阴谋论大行其道撕裂美国社会

新华社记者朱瑞卿

科里·罗是一名曾在伊拉克和阿富汗服役的美国士兵。2004年，他带着身体和心理的双重创伤回到美国，与朋友共同制作了纪录片《脆弱的变化》，质疑美国政府是策划“9·11”事件的“幕后黑手”。此片在美国引发广泛关注，助推相关阴谋论不断发酵。

在互联网的助推以及一些政客的鼓吹下，美国这些年来出现了大量有关战争、选举以及新冠疫情的阴谋论，折射出民众对政府日益严重的不信任及社会的进一步撕裂。

阴谋论背后的血泪代价

“9·11”事件发生前，在美国就有关于前总统肯尼迪遇刺、“阿波罗11号”登月等的阴谋论，而这起恐怖袭击的发生标志着美国社会进入了“质疑一切”的时代，各种奇谈怪论越发盛行。

“阴谋论一直存在，只是分享阴谋论的方式发生了改变。”英国肯特大学心理学教授卡伦·道格拉斯说，互联网使阴谋论比以往任何时候都更易于传播，人们可以快速找到观点相近的人，加入群组并分享意见。

“5G是新冠疫情的罪魁祸首；微软公司创始人比尔·盖茨试图通过推广疫苗，在所有人体内埋下芯片，以达到控制世界的目的……”新冠疫情在美国暴发以来，各种有关疫情的阴谋论在互联网上广泛传播。英国“反数字仇恨中心”通过分析超过80万条推特、脸书等社交媒体信息得出结论，约三分之二涉疫苗虚假信息都是由12名美国人制造的。

疫苗阴谋论大肆传播让美国社会付出了沉重代价。受虚假信息影响，不少美国人不愿接种疫苗。目前，美国未接种疫苗者占新增新冠死亡病例的99.5%，占住院病例的97%。

27岁的凯尔·狄克逊今年年初死于新冠肺炎。他的姐姐丽迈勒谈到其死讯时既悲伤又愤怒。“由于相信那些阴谋论，凯尔不愿戴口罩，也没能有效保持社交距离。”丽迈勒说，即便在凯尔生命的最后时刻，仍有不少家人在网上传播各种疫情阴谋论。

政府失信于民酿恶果

“所有疫苗阴谋论者有一个共同特点：他们失去了对政府的信心，宁愿相信政府之外的任何消息来源。”英国《卫报》专栏作家奈斯琳·马利克写道。

美国皮尤研究中心今年5月发布的报告显示，2007年以来，认为始终或大部分时间可以信任政府的美国民众比例一直没有超过30%。目前，只有2%的受访民众认为政府“几乎总是”能做对事情。

对内，美国政府迟迟未能有效弥合种族裂痕，而疫情又进一步凸显了政府救富不济穷的执政导向。对外，美国政府为维护霸权发动伊拉克战争等军事行动，经常污蔑抹黑别国政府，蓄意挑起或激化一些地区的矛盾冲突。对于美国政府的肆意妄为，美国民众的失望和不满不断累积，信任不断丧失。这为阴谋论的传播提供了越来越大的空间。

与此同时，一向鼓吹“言论自由”的美国政府对网络信息疏于必要监管，导致各种阴谋论在网上快速发酵。美国《通讯传播正当行为法》第230条规定，社交媒体对使用者在其平台发布的内容免责。但《哈佛商业评论》指出，这一规定制定于20多年前，随着技术的不断发展，这样的规定早已过时。

虚假信息加剧社会分裂

阴谋论如今甚至成为一些政客操纵民意的工具，使美国政治极化现象进一步加剧。在佛罗里达大学法学院教授马克·芬斯特看来，当民众对政府的不信任开始加剧社会分裂，或者被一些政客所利用时，这种不信任会变得危险。

在阴谋论大行其道的背景下，出现了一个名为“匿名者Q”的组织。该组织声称，2020年美国大选存在舞弊，新冠病毒是为了阻挠前总统特朗普连任而在实验室里制造出来的，美国政府内部存在反特朗普的“暗深势力集团”。美国有线电视新闻网网站的一篇报道指出，“匿名者Q”诞生于互联网的边缘地带，现在正渗透进美国主流政治领域。2020年大选中，“匿名者Q”的公开支持者、共和党人玛乔丽·泰勒·格林当选佐治亚州联邦众议员便是明证。

今年年初，一批认为选举存在舞弊的美国民众冲击国会，证明阴谋论已在美国加剧政治极化并构成安全威胁。8月，美国国土安全部警告，与选举阴谋论相关的网络暴力威胁言论正越来越多。《华盛顿邮报》刊文说，在媒体和自私政客的煽动下，选举阴谋论的流行正在撕裂许多家庭。一些人被媒体和政客“洗脑”，对于他们的家人来说，这些人就好像加入邪教或染上毒瘾一样。

十余名学者去年在美国《科学》杂志联名发表题为《美国的政治宗派主义》的文章。文中说，受社交媒体影响，美国民众对非己方政党成员的敌意非常高，认为对方“不道德”或“令人厌恶”。在这种情况下，一个人的政党身份似乎比政策认同更加重要。

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