新华社北京10月1日电 综合新华社驻外记者报道：在中华人民共和国成立72周年之际，我驻外使领馆纷纷举办线上国庆招待会，中外各界嘉宾齐聚“云端”，共同祝愿中国繁荣昌盛，期待继续携手谱写中外交往的华美篇章。

中国驻智利大使牛清报9月29日在线上国庆招待会上说，新冠疫情暴发以来，中智两国守望相助、同舟共济。中智在抗疫特别是疫苗领域的合作，不仅是双边关系的一大亮点，也是国际抗疫合作的样板。

智利政府亚太事务特使、前总统弗雷说，智中关系是拉中关系的先行者，两国关系在疫情期间得到了提升。智利感谢中国给予的抗疫支持，同时也感谢中国在科技和战略领域同智方开展合作，这对智利未来发展有着至关重要的意义。

中国驻蒙古国大使馆9月29日举行线上国庆招待会。中国驻蒙古国大使柴文睿在致辞中表示，中方将中蒙关系置于周边外交的重要位置，今后将不断深化中蒙全面战略伙伴关系，推动两国友好合作迈向更高水平。

蒙古国副外长蒙赫金高度评价中国经济社会发展取得的瞩目成就和为地区乃至世界发展做出的积极贡献，强调同中国长期稳定发展睦邻友好、互利合作关系是蒙外交政策的首要方针，蒙方将进一步加强同中国的友好合作。

中国驻南非大使陈晓东9月28日在线上国庆招待会上表示，建交23年来，中南两国政治互信不断深化，务实合作持续拓展，人文合作交流异彩纷呈，国际事务协作更加紧密，正步入一个新的更高水平的合作阶段。

南非财政部长戈东瓜纳表示，南中两国是多边主义的积极倡导者，彼此紧密合作，积极推进发展中国家议程，引领构建更加包容、平等的国际秩序。中南两国合作的广度和深度也充分体现在共建“一带一路”及中非合作论坛相关合作上。

中国驻英国大使郑泽光9月28日在线上国庆招待会上表示，中国正以自信、坚定的姿态，昂首阔步迈上全面建成社会主义现代化强国的新征程。中英建交以来，两国关系虽时有起伏，但总的看取得了历史性的发展，给两国人民带来了实实在在的利益。

中国驻韩国大使馆9月28日举行线上国庆招待会。中国驻韩国大使邢海明致辞说，在两国元首战略引领下，中韩关系保持健康发展势头。明年中韩将迎来建交30周年。两国应进一步树立共同体意识，持续扩大共同利益，不断发掘合作潜力，推动中韩关系提质升级。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖9月28日在线上国庆招待会上表示，中马两国世代友好。自建交以来，两国政治互信不断加深，经贸合作稳中有进，人文往来日益紧密，人民友谊不断升华。中方愿与马方齐心协力，实现互利双赢和共同发展。

马来西亚外交部长赛夫丁表示，马中友谊源远流长，历久弥坚。马中在共同抗疫过程中相互驰援，友谊更加牢固。马方愿继续同中方推进“一带一路”建设，加强各领域合作，推动马中关系再上新台阶。

中国驻卢森堡大使馆9月28日举行线上国庆招待会。中国驻卢森堡大使杨小茸在致辞时表示，今年以来，中卢关系克服疫情影响逆势而上，保持了强劲发展势头，政治互信不断深化，经贸合作成果丰硕，人文交流日益密切，中卢关系展现出强大韧性和广阔发展前景。

卢森堡国民议会议长埃特让表示，卢中两国人民守望相助、共克时艰，树立了携手抗疫的成功典范。卢中友谊将更加深厚，合作将更加稳固，前景将更加广阔。卢方愿同中方进一步深化各领域交流合作，推动双边关系不断向前发展。（参与记者：尹南、张笑然、阿斯钢、荆晶、许凤、陆睿、杜白羽、朱炜、潘革平）

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