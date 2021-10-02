人民网开罗10月1日电 （记者周輖）当地时间9月30日，在卡塔尔多哈，由中国铁建承建的2022年卡塔尔世界杯主体育场卢赛尔体育场最后一个单元的屋面膜结构安装就位，这标志着中国企业首次承建的世界杯主场馆主体工程全部完工。

卢赛尔体育场位于卡塔尔首都多哈以北约15公里处，是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业场馆，将承担2022年卡塔尔世界杯闭幕式、决赛等重要活动和赛事。项目外观以椰枣碗和珐琅灯笼为设计灵感，拟合出碗形弧面展现建筑之美，总建筑面积达19万平方米，可容纳92000多名观众，是目前世界上可容纳观众数量第二多的专业足球场馆，也是世界上同类型中跨度最大、最复杂的索膜结构体系建筑。

项目建设期间，中国企业统筹协调来自全球15个国家的110家大型分包企业，4600多名中外建设者共同协作，积极抗击海外新冠疫情，确保项目实现顺利推进。为保障施工顺利完成，中国建设者采用了一系列先进技术，在钢结构吊装及外幕墙安装过程中运用利用BIM技术解决了一系列重大技术难题，并采用三维扫描技术，精准控制施工精度，为当地增添了一处地标性建筑。

当前，项目正在进行竣工前的最后冲刺。中国铁建作为总承包方将继续参与赛事期间运维，实现中国企业首次参与国际足联顶级赛事场馆运营及维保工作。

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