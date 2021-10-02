中国第20批赴黎维和多功能工兵分队官兵举行升旗仪式。梁裕源摄

人民网大马士革10月1日电 （记者薛丹）国庆节之际，在距祖国万里之外的黎巴嫩，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队官兵结合任务区工作实际，开展形式多样的文化活动，喜迎中华人民共和国成立72周年。

海风习习，晨光微露，当地时间上午8时30分，鲜艳的五星红旗迎着清晨的阳光，在黎巴嫩南部中国第20批赴黎维和多功能工兵分队营区冉冉升起，维和官兵军容严整、精神饱满、整齐列队，向国旗致以最崇高的军礼，为祖国献上最诚挚的祝福。

“能够在异国他乡的任务区看到五星红旗升起，与战友们一起庆祝祖国母亲生日，我感觉格外自豪，使命感责任感油然而生，伟大的祖国，生日快乐！”凝望国旗，遥望故乡，“00后”扫雷女作业手孔晴深情地表示。

出征万里卫和平，祝福祖国永繁荣。维和营地呈现出喜气洋洋的节日氛围。升旗仪式后，分队组织了庆祝中华人民共和国成立72周年主题展览，由维和官兵精心制作的一个个作品受到接连称赞。“组织这次主题展览，旨在强化维和官兵爱国主义教育，凝聚兵心士气，更好发挥官兵自主创新意识和动手能力。”分队政工副分队长齐鹏飞介绍。

“嘟嘟……”随着裁判的一声哨响，伴随着两支球队的精彩对抗，国庆篮球比赛正式开“打”。时近时退、时缓时急，在进行的比赛中，整个赛场掌声、欢呼声、呐喊声此起彼伏。此次篮球赛，进一步增强了官兵团结力、凝聚力和战斗力，丰富了维和官兵精神文化生活。

“如果信念有颜色，那一定是中国红！希望我们每名官兵始终牢记维和初心使命，为党旗争辉、为军旗添彩、为任务保底！”“逐梦蓝盔、情系家园”国庆文艺晚会在分队政治教导员刘华激扬的晚会致辞中正式拉开帷幕。

活力四射的开场锣鼓《中国龙》，富含浓郁中国元素的民族舞《山水情》、彝族舞蹈《打歌》、棍术《少林棍》和乐队演唱《最美的太阳》等精彩纷呈的节目，用不同表演形式，表达了维和官兵官兵对和平梦想的执著追求和对祖国家乡的深情眷恋，赢得官兵一阵阵掌声。

晚会中还特意安排了集体生日，中士何仕洋吃着生日蛋糕，脸上洋溢着满满的幸福，今年的国庆节对他意义非凡，“入伍6年，第一次在海外与祖国母亲一起过生日，令我一生难忘。”何仕洋说道。

“我把青春融进，融进祖国的山河……”最后，全体演职人员带来一首大合唱《祖国不会忘记》，台下官兵热烈回应，精彩的晚会在歌颂祖国的嘹亮歌声中缓缓落下帷幕。

中国第20批赴黎维和多功能工兵分队抵达维和任务区以来，面对当地紧张复杂的安全局势，全体维和官兵不畏艰险、不惧生死、不辱使命，出色清排地雷33枚、雷区208米和高效完成了300米防护围栏构筑，立起了中国标准，以实际行动履行维护世界和平的使命，在国际维和平台展示中国军人光辉形象。

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