人民网罗马10月1日电 （记者叶琦）9月28日，驻米兰总领馆举办庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。领区侨界、中资机构、留学生、孔子学院、华文媒体等近200人在线出席。

中国驻米兰总领事刘侃在致辞中表示，今年我们隆重庆祝了中国共产党成立100周年。百年来，中国共产党始终践行为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命，团结带领各族人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，在中华大地上全面建成小康社会。面对前所未有的机遇和挑战，中国共产党将带领中国人民立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以更加开放包容的姿态拥抱世界、共促发展，同世界各国一道推动构建人类命运共同体。

刘侃强调，中意两国保持高层往来，共建“一带一路”合作未因疫情止步，两国贸易额逆势增长。伦巴第、艾米利亚-罗马涅、威尼托和皮埃蒙特等四个大区对华出口额位居全意各大区前列。明年两国将举办中意文化和旅游年，北京、米兰接续举办2022和2026年冬奥会，期待双方在更多领域交流合作结出丰硕成果。

刘侃高度赞扬领区同胞众志成城、团结抗疫，充分肯定侨胞、中资机构及留学生等坚定支持祖国和平统一，关心支持家乡发展建设，为增进中意友好发挥重要作用。希望大家继续发挥自身优势，积极融入当地，讲好中国故事，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

会议气氛热烈融洽，米兰华侨华人工商会会长周立新、意大利中国商会会长姜煦以及全意学联副主席周子玉等发言，为祖国的繁荣发展进步深感自豪，表示将继续在各自岗位上顽强拼搏、施展才华，为国家建设、中意友好贡献力量。

伦巴第大区政府、意中基金会、意中商会等发来贺信，向中国政府和人民以及在当地工作生活的中国朋友致以诚挚的节日问候和良好祝愿。

米兰华侨中文学校的小朋友们、米兰威尔第音乐学院蔡雅静以及著名旅意歌唱家宗师等献上精彩表演。招待会上还播放了北京冬奥会宣传片。

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