人民网堪培拉10月1日电 （记者陈效卫）9月30日，巴布亚新几内亚总督达达埃偕夫人做客中国驻巴新使馆，热烈庆祝中华人民共和国成立72周年。

达达埃总督向习近平主席及中国政府和人民致以节日问候，祝愿中国繁荣昌盛、人民幸福安康。达达埃总督表示，新中国成立72年来，取得了举世瞩目的成就，为发展中国家树立了榜样。巴新政府坚定奉行一个中国原则，高度重视发展对华关系，感谢中国为巴新经济社会发展提供的巨大支持，期待同中方继续深化各领域务实合作。达达埃总督夫妇分别忆及在华访问、学习和旅游经历，表达对中国和中国人民的友好情谊。

中国驻巴布亚新几内亚大使曾凡华感谢达达埃总督在中国国庆前夕到使馆做客并致贺，并表示中巴新交往源远流长，华侨华人为巴新发展做出重要贡献。中国和巴新同为发展中国家，建交45年来双边关系保持良好发展，两国是好朋友、好伙伴。中方愿继续为巴新经济社会发展提供力所能及的帮助，同巴新方一道努力，不断深化各领域交流合作，实现共同发展繁荣，为两国人民带来更多福祉。

(责编：崔译戈、常红)