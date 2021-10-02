人民网9月30日电 （记者杨晔）9月30日，中国驻越南大使熊波同越南卫生部长阮青龙共同出席中国政府第二批援越新冠疫苗交接仪式。驻越使馆经商公参胡锁锦、越南外交部副部长阮明羽等参加。

熊波表示，中越是山水相连的社会主义邻邦，是具有战略意义的命运共同体，加强抗疫合作是当前中越务实合作优先事项。一段时间以来，中越抗疫合作取得积极进展，两国卫生部长主持疫情防控经验交流，边境省份联防联控合作富有成效，中方通过援助、商采方式对越提供疫苗已超过2000万剂，为越方有效应对疫情发挥了重要作用，也维护了在越中国公民的健康。

熊波表示，中方支持越南抗疫、对越提供疫苗援助，也是履行国际承诺的重要体现。习近平主席日前出席联合国大会一般性辩论发表重要讲话，强调要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。宣布中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中方愿根据两国高层共识，继续坚定支持越方抗击疫情，促进经济社会发展。

阮青龙表示，在越南遭受第四波疫情严重冲击之际，中方及时伸出援手，向越方援助疫苗，是对越南抗击疫情的强有力支持，体现了越中“同志加兄弟”的深厚情谊。越方已在全国多个省份为民众接种中国疫苗，效果良好，受到广大民众普遍欢迎。越方高度评价中国取得的抗疫成就，中方分享的疫情防控经验令越方受益匪浅。我谨代表越南党、政府和人民，对中方给予的大力支持和帮助表示衷心感谢。越方愿同中方进一步全面加强疫苗援助、商采和合作生产等抗疫合作，加强疫情防控经验交流，助力越尽快控制疫情，实现经济复苏。

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