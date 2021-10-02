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联大主席强调坚持多边主义是应对共同挑战唯一出路

2021年10月02日12:41 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月1日电（记者王建刚）第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德在10月1日召开的记者会上表示，坚持多边主义是国际社会应对共同挑战的唯一出路。

　　沙希德说，新冠疫情仍然是一个严峻的挑战。他宣布将于明年1月召开一次高级别会议，以评估全球疫苗接种工作。

　　他强调现在需要集体行动，以确保所有需要疫苗的人都能够接种疫苗。“人类在创纪录的时间内开发了疫苗，展现了巨大的智慧和团结，”沙希德说，“我们也有能力为整个世界接种疫苗。”

　　为应对气候变化等其他全球威胁，沙希德将于10月26日以线上和现场发言相结合的方式举办题为“为了人类、为了地球、为了繁荣而采取气候行动”的活动。

　　沙希德表示，这将是会员国、民间社会和其他各方聚集在一起“评估在前往联合国气候大会的道路上提高雄心举措”的一次机会。《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）今年将在英国格拉斯哥举行。

　　在谈到性别平等时，沙希德表示，为了更好地进行疫后重建，“在应对和复苏方面强调性别视角至关重要”。为此，他将重组大会主席性别平等咨询委员会。

　　沙希德说：“如果我们不采取必要措施扭转趋势，根据最近的研究，我们将需要超过135.6年的时间才能缩小性别差距。我们必须提速。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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