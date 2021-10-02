人民网河内9月30日电（记者杨晔）2021年9月30日，中国驻越南使馆举办庆祝中华人民共和国成立72周年线上活动。中国驻越南大使熊波和越共中央委员、工贸部部长阮鸿延发表视频致辞。

熊波在致辞中说，今年是中国共产党成立100周年。中国共产党受命于危亡，立志“为人民谋幸福、为民族谋复兴”，带领中国人民战胜艰难险阻，建立新中国，确立基本制度，开辟伟大道路，创造伟大事业，取得伟大成就。今天的中国已发展成为世界第一制造业大国、世界第二大经济体，在中华大地上全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，胜利开启全面建设社会主义现代化强国新征程，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

熊波表示，中越是山水相连的邻邦、志同道合的伙伴，双方为争取国家独立、民族解放和探索符合本国国情发展道路长期相互支持，并肩前行。双方高层频繁互动，不断深化治党治国经验交流，稳步推进各领域务实合作。面对疫情冲击，双方强化边境地区联防联控，大力推进疫苗合作，中方已分别通过援助和商采渠道向越方提供650万剂和1500万剂疫苗。今年前8个月双边贸易额近1500亿美元，逆势增长近35%。

熊波强调，中方愿为越南实现疫情防控和经济社会发展双重目标继续提供全力支持。中越是具有战略意义的命运共同体，两国社会主义事业都进入了新阶段，开启了新征程。面对前所未有的机遇和挑战，双方要坚持两党最高领导人的战略引领，从两党两国近百年友好交往史中汲取智慧和力量，相互支持对方走符合各自国情的社会主义道路

阮鸿延在致辞中说，1949年10月1日，中华人民共和国诞生了。这是一个具有重要意义的事件，开创中国社会主义建设新的历史阶段。在这一重大纪念日到来之际，我们谨通过视频方式，向兄弟的中国党、政府和人民致以最热烈的祝贺。2021年对中华人民共和国来说是极具重要意义的一年。100年来，特别是中华人民共和国成立72年来，在中国共产党领导下，中国人民胜利实现第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，人民生活水平不断改善，经济实力、国际地位和影响力日益巩固，位居世界前列。

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