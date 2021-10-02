人民网墨西哥城9月30日电 （记者彭敏）当地时间9月30日，中国驻墨西哥使馆临时代办王惠君在线会见了墨西哥北京冬奥会代表团成员，文化参赞庄丽肖陪同出席。墨西哥北京冬奥代表团团长、墨西哥滑雪联合会主席卡洛斯﹒普鲁内达、第一位获得北京冬奥会参赛资格的墨花滑运动员多诺邦﹒卡里约及他的教练和队长、两名参加过2018年平昌冬奥会的墨高山滑雪运动员以及墨西哥奥委会新闻官员等参加。

王惠君表示，中国政府高度重视北京冬奥会筹备工作，习近平总书记亲自视察奥运场馆，了解运动场馆建设。随着2022年北京冬奥会脚步的临近，在“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念的引领下，中国努力克服疫情等重重困难，冬奥筹办工作全面稳步推进，一项项承诺正在成为现实。明年2月，北京作为“双奥”城市，热诚欢迎包括墨西哥运动员在内的各国运动健儿，我们将同各国和国际体育组织通力协作，秉持“更快、更高、更强、更团结”奥林匹克格言和“一起向未来”北京冬奥会、冬残奥会主题口号，举办一届简约、安全、精彩的冬奥盛会，做到开放包容、合作共赢，让团结精神在北京冬奥会上继续弘扬，在推动构建人类命运共同体的进程中谱写新篇章！

普鲁内达和大家分享了墨运动员参加北京冬奥资格赛的最新进展和其他各项参赛筹备工作，希望到明年一月出炉的名单上，有6位墨西哥运动员参加北京冬奥会。

普鲁内达表示，受气候影响，墨西哥滑雪项目要到国外基地训练，运动发展相对受限，因此热切希望有机会能与中国在这方面开展合作。他对北京冬奥会充满期待，认为中国与奥林匹克运动的再次“握手”，不仅会带来一场精彩纷呈的体育盛会，也将有力推动中国和世界冰雪运动向前发展。

运动员们表示非常期待北京之行，会争取在比赛中表现出最好的自己，并用自己的行动和成绩鼓舞新一代墨西哥运动员，也为冬季运动在墨民众中普及做出应有的贡献。

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