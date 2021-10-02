人民网东京10月1日电 （吴颖）中华人民共和国成立72周年之际，全日本华侨华人社团联合会、日本华侨华人联合总会、东京华侨总会、日本中华总商会9月29日联合举办“抗疫情、迎国庆，红白歌战”线上视频晚会。中国驻日本大使孔铉佑应邀出席并发表致辞。

9月29日的视频晚会上，中国驻日本大使孔铉佑应邀出席并发表致辞。中国驻日本大使馆供图

孔铉佑在致辞中向旅日侨胞致以节日问候。他表示，在中国共产党百年诞辰之际，我们实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。中国将以自身的发展，继续为人类发展进步作出新的重要贡献。

孔铉佑指出，今年以来中日各领域交流合作克服疫情影响续有发展，同时两国关系也面临一些新的复杂形势。明年双方将迎来邦交正常化50周年，希望两国各界以此为契机，重温邦交正常化初心，增进互信，扩大合作，管控分歧，积极推动中日关系健康稳定发展。旅日侨胞是沟通中日的重要桥梁、促进友好交流合作的重要力量。希望大家继续积极参与两国各领域交流合作，为促进中日友好做出新贡献。

孔铉佑强调，疫情发生以来，驻日使馆秉持“以人民为中心”的发展思想，深入践行“外交为民”理念，积极开展抗疫外交，多方式、多渠道为广大侨胞提供力所能及的帮助，全力维护侨胞生命健康和合法权益。他充分肯定全华联和广大侨团、留学生组织、志愿者团体和医务工作者在侨学界抗疫工作中发挥的积极作用，并希望大家继续发扬守望相助精神，坚守抗疫，共克时艰。使馆将继续当好大家的坚强后盾。

当天，旅日侨胞在线共聚一堂欣赏精彩的文艺演出，在祥和热烈的气氛中欢度国庆。

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