人民网联合国9月30日电 （记者李晓宏）当地时间9月30日，中国常驻联合国代表团对媒体表示，中国当日一次性向联合国缴纳截至2021年年底12个现役维和特派团安理会已授权期间全部维和摊款。

代表团说，中国作为最大的发展中国家、安理会常任理事国、联合国第二大会费国和维和摊款国，始终及时、足额、无条件向联合国履行财政义务。当前全球疫情仍在肆虐，与地区冲突动荡叠加，联合国面临多重挑战。中国足额缴纳维和摊款，再次体现了中国对联合国事业和多边主义的坚定支持。

代表团表示，今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。习近平主席在第七十六届联大一般性辩论中提出全球发展倡议，抓住了当今世界面临的重大、紧迫课题，反映了国际社会特别是广大发展中国家的共同期待，中方愿以中国的新发展为世界提供新机遇，为落实2030年可持续发展议程注入新动力。

代表团说，联合国维和行动为维护地区稳定、推动热点问题解决发挥着至关重要的作用，联合国秘书长“为维和而行动”倡议及后续行动正处在落实的关键阶段。中国是安理会常任理事国中最大的维和人员出兵国，高度重视维和工作，支持联合国加强维和能力建设，促进维和人员安全。国际社会应加大投入，为此采取切实行动。

代表团表示，中国将一如既往坚定维护和践行多边主义，维护《联合国宪章》宗旨和原则，呼吁不断改善联合国财政状况并加强管理，支持联合国为应对全球挑战发挥更大作用。中国也希望其他会员国特别是主要会费国与维和摊款国及时、足额缴纳会费和摊款，以实际行动支持联合国发挥核心作用。

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