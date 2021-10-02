人民网联合国9月30日电 （记者李晓宏）当地时间9月30日，在中国和非洲国家共同倡议下，尼日利亚代表78国在第76届联合国大会第三委员会一般性辩论中发言，对种族歧视、警察暴力、社会不平等现象表示严重关切，呼吁加快落实《德班宣言和行动纲领》，打击一切形式种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为。

尼日利亚代表说，20年前，各国在南非德班汇聚一堂，共商打击种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为大计。值此《德班宣言和行动纲领》通过20周年之际，国际社会应继续将在全球范围内打击种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为作为优先事项。

尼日利亚代表重申，人人生而享有自由和平等尊严与权利，均有潜力为社会发展和福祉做出建设性贡献。任何种族优越论以及试图断定存在不同人种的理论在科学上均属荒谬，在道义上应予谴责，对社会而言不公正且危险，必须予以摈弃。

尼日利亚代表说，2001年《德班宣言和行动纲领》、2009年通过的德班审查会议成果文件以及《德班宣言和行动纲领》通过10周年和20周年政治宣言为打击种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为提供了全面的联合国框架和坚实基础。我们将致力于充分、有效加以落实。

尼日利亚代表说，然而，历经数十年努力，打击种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为依然任重道远。上述现象在世界各地仍持续存在，无数人继续沦为受害者。非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔、土著人等长期遭受系统性种族主义、种族歧视和仇恨犯罪，种族主义和警察暴力酿成大量惨剧，种族歧视、警察暴力和社会不平等依然根深蒂固。新冠肺炎疫情期间，一些政治和公众人物发表错误信息、虚假信息、仇恨言论和种族主义言论，导致针对非洲人和非洲人后裔以及亚洲人和亚洲人后裔、特别是针对妇女、儿童和老人的歧视和仇恨犯罪激增。

尼日利亚代表呼吁，国际社会需要作出正确选择，切实维护奴隶制、奴隶贸易和殖民主义受害者特别是非洲人后裔的尊严和平等。我们欢迎设立“非洲人后裔国际十年”，欢迎建立非洲人后裔问题常设论坛，欢迎9月22日召开的纪念《德班宣言和行动纲领》20周年联大高级别会议。我们欢迎人权理事会通过第47/21号“促进和保护非洲人和非洲人后裔的人权和基本自由、反对执法人员过度使用武力和其他侵犯人权行为”决议，呼吁全面落实该决议。

尼日利亚代表强调，各国和所有利益攸关方应把握机遇，采取务实行动，加快落实《德班宣言和行动纲领》，打击一切形式种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为。相关国家应根据国家法律采取必要措施，确保受害者有权寻求公正、充分的赔偿，纠正种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为，并制定有效措施防止此类行为再次发生。国际社会应作出真正变革，避免人类后代继续遭受种族主义和种族歧视暴行，确保不让任何人掉队。

尼日利亚代表表示，今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年。9月22日，联合国大会专门举行高级别纪念会议，联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德以及60多国国家元首、政府首脑、部长等出席会议。王毅国务委员与会并发言。令人遗憾的是，美国等少数西方国家公然抵制并缺席会议。

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