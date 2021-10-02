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“在中国共产党的领导下，中国正走向更高水平的发展”

——访沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼

2021年10月02日11:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗9月30日电 （记者沈小晓）“中国共产党凭借高度的责任感和科学的规划，成功地使中国社会实现全面发展，为人民过上体面的生活做出了贡献。”沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼表示，在中国共产党的领导下，中国正实现全面和快速发展，国家正走向更高水平的发展，人民享有安居乐业的有尊严的生活。

9月28日，国务院新闻办公室发表《中国的全面小康》白皮书。白皮书指出，中国的全面小康，是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的小康；是不断满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展的小康；是国家富强、民族振兴、人民幸福，多维度、全方位的小康。

哈立德表示，中国人民拥有国家赋予他们的许多能力，这是世界上许多国家所没有的。“1998年我第一次来到中国，当时中国还不发达，街道上许多老建筑，城市没有得到很大的开发。当时间来到2006年，我发现中国已经发生了天翻地覆的变化，人们的生活越来越富裕，也得到了更多的平等和发展的空间。我在中国看到的一切都给我留下了美好的印象，这个国家的悠久历史、古老文明、人民的友好善良和对客人的尊重，都给我留下了深刻的印象。”

在哈立德看来，中国全面建成小康社会，体现了中国共产党卓越的领导能力。“中国是一个多民族国家，国土面积大。中国共产党拥有强大的凝聚力和力量，把各族人民团结在一起，这符合中国人民、各个地区的根本利益。”

(责编：崔译戈、常红)

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