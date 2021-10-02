新华社贝鲁特10月1日电（记者刘宗亚）联合国1日在黎巴嫩首都贝鲁特公布救济应急计划，将为110万妇女、儿童、难民等黎巴嫩弱势群体提供必要支持。

据悉，这项总额约3.83亿美元的应急计划包括119个项目，主要支持教育、粮食安全、健康、营养、卫生、儿童保护和防止基于性别的暴力等领域的最弱势群体。

联合国黎巴嫩驻地协调员兼人道主义协调员娜贾特·鲁什迪在当天召开的新闻发布会上说，黎巴嫩曾被认为是一个中高收入国家，但如今有78%的黎巴嫩人生活在贫困线以下，越来越多的黎巴嫩家庭负担不起食物、医疗、水电、互联网、燃料和教育费用。

鲁什迪说，经济危机、新冠疫情暴发、医疗用品和药品短缺以及医护人员大批外流带来的多重压力令当地卫生部门不堪重负；约120万少年儿童的教育受到干扰，童工比例大增；停电时间长和供水短缺令重要服务行业的营运大受影响。

此外，在黎巴嫩的25.7万巴勒斯坦难民陷入深度贫困，90%的叙利亚难民生活在赤贫线以下。

鲁什迪说，救济将直接送到受助人手中，包括向约50万人发放食品和现金救济，改善约25万人的基本医疗条件，为家庭暴力受害者提供法律援助和安全住所，向女性发放卫生用品，分发10万个卫生用品包帮助家庭防疫等。

按照应急计划，联合国还将为大约10万名儿童提供社会心理支持，向40万名幼儿、孕妇和哺乳期女性提供营养监测和食品补剂，并为儿童提供远程和面授教育。

鲁什迪说，人道主义行动的主要目的是挽救生命，减轻人民的痛苦，并不能解决危机的根源和驱动因素。只有可持续的解决方案才能让受影响的人重拾自豪感和尊严。她强调，能够安全、持续和有尊严地获得基本社会服务，是合法且不可剥夺的人权。

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