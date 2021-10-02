新华社北京10月2日电 （国际观察）中国智能手机品牌集体出海拉美展现“中国智造”魅力

新华社记者陈寅 黄顺达

“这部手机我已经用了一年半了，当初知道这个牌子是因为社交网站上博主们的推荐，我买这款型号就是看中它拍照好、充电快。”在秘鲁利马工作的卡洛斯·瓦曼对自己手里的中国品牌智能手机非常满意。

瓦曼的经历并非个例，他的亲朋好友中不少人也购买了中国品牌的智能手机。近年来，中国智能手机品牌出海拉美，日益受到当地消费者青睐。

销量稳步上升

根据知名市场调研机构康特波因特研究公司日前发布的拉美手机市场监测报告，两个中国手机品牌在2021年第二季度拉美智能手机市场份额排名中分列第三第四，多个拉美国家智能手机出货量前三甲中出现中国品牌身影。

“中国智能手机性价比高、设计精美、质量过硬。我使用的这款中端机能完全满足我的工作需求。”瓦曼说。从事数字化营销的瓦曼正是因为工作所需而与中国智能手机结缘。

得益于移动网络和社交媒体飞速发展，中国智能手机产业近年来发展迅速，产品迭代速度在全球领先。中国智能手机制造商在海外拓展市场时注重“质量为王”，在加强研发力度、提高工艺水平、提升设计质感方面下大功夫，“中国制造”越来越多地成为“中国智造”。

哥伦比亚科技媒体撰稿人伊万·卢萨多认为，中国智能手机处理器性能强劲，后置摄像头成像效果出色，在日常使用上完全不输、甚至在某些方面已经超越其他更知名品牌产品。

墨西哥学生安娜·阿科斯塔是中国智能手机的忠实粉丝。她初次接触中国智能手机是在2018年年底，当时她正计划购置一部新手机。因为预算有限，哥哥向她推荐了一个中国品牌，出色的使用体验让她感到惊喜。

阿科斯塔认为，中国智能手机的高性价比让消费者能以较低成本获得最新科技创新体验。“我最先购买的是中国品牌的智能手机，后来还买了手环、音箱、摄像头、耳机、智能灯泡等生态链产品。”阿科斯塔说：“现在如果朋友让我推荐，我总是推荐中国智能手机。”

小米拉美地区总经理陈炳旭表示，拉美地区是智能手机的新兴市场，本地消费者希望购买到品质可靠、性价比高、技术先进的产品。价格厚道、品质优秀、服务完善，能很好满足拉美消费者实际需求，是中国智能手机在拉美市场取得成功的基础。

集群效应显现

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心研究员玛利亚·奥斯特洛关注到中国智能手机在拉美市场的亮眼表现。她指出，来自中国的小米、OPPO、VIVO等一批手机品牌正在迅速崛起。

目前，已有华为、中兴、荣耀、小米、OPPO、VIVO、一加、真我等中国智能手机品牌在拉美地区布局。康特波因特研究公司发布的智能手机出货量数据显示，OPPO在墨西哥市场出货量在全部品牌中位列第三，小米除在秘鲁市场拿下出货量冠军外，还在哥伦比亚和智利取得第二名的成绩。

尽管不同中国智能手机品牌在拉美地区存在一定竞争关系，但每个品牌有自己侧重的目标人群，消费者对中国智能手机口口相传的好口碑为后来者很好融入拉美市场起到有力的铺垫作用。中国智能手机品牌在拉美已呈现出较明显的集群效应。

“中国品牌智能手机价格公道，性价比高，无论内在质量还是外在设计都在日益精进，”奥斯特洛说，“拉美地区消费者通过智能手机接入互联网的需求很大，中国智能手机品牌才刚刚入场，未来会有越来越多拉美消费者选择购买中国智能手机。”

何塞·雷梅迪奥斯是墨西哥科佩尔连锁百货一家门店的店长。在他店内放置着一个醒目的玻璃柜，里面展示的是一家中国智能手机品牌在墨西哥市场推出的主力机型。

“每次顾客进店都会看到我们在推广手机，但我认为最好的广告是口口相传。购买过且对产品感到满意的消费者自然会向其他人推荐。”雷梅迪奥斯说。（参与记者：吴昊、朱雨博、高春雨、郝云甫）

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