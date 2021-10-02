西班牙拉帕尔马岛上的火山喷发10天后，岩浆流入大西洋冷却生成陆地，令这座小岛的面积持续增大。

据法新社9月30日报道，岛上老昆布雷火山喷出的岩浆连续2天流入大西洋，冷却后生成的陆地面积足以覆盖25个足球场。报道援引加那利群岛火山研究所数据说，到9月30日清晨，岩浆入海冷却后生成的半岛面积已增长至20公顷。

美联社报道形容，岩浆入海冷却后，在拉帕尔马岛西部海岸生成半圆形半岛。据路透社报道，这片新生陆地最宽处超过500米。

老昆布雷火山9月19日喷发后，炙热的岩浆从山上蜿蜒流下，在29日凌晨前顺着岛屿西面的崖壁流入大西洋。这之后，熔岩持续流入海中，与海水交汇处水汽蒸腾，蔚为壮观。

岩浆入海曾令人担心会触发爆炸、形成有毒气团，岛上当局为此疏散了数千名居民和游客，还封锁了3座滨海村庄。后来，多亏风把水蒸气和有毒气体吹向海的方向。不过，未来风向改变可能带来新的风险。

当地政府通过社交媒体发布消息说，岩浆流经岛上476公顷土地。欧盟“哥白尼”地球监测计划30日发布消息说，过去24小时有约200座建筑物被岩浆损毁，使岩浆损毁建筑物总数达到855座。

老昆布雷火山喷发造成岛上6000多人流离失所，尚无伤亡报告。火山目前仍在喷发，岛上机场短暂关闭后已于9月29日恢复运营。（袁原）【新华社微特稿】

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