美国近日因大规模驱逐海地移民遭到多方谴责。联邦政府9月30日出台新规，限制边境执法人员逮捕和驱逐非法移民的范围。

这项新规定于11月29日生效，是美国国土安全部下属的入境和海关执法局以及海关与边境保护局的一份行动指南。

根据规定，2020年11月1日以后非法入境美国、有严重犯罪前科和对美国国家安全构成威胁的人，将成为执法人员逮捕和驱逐的主要目标。但在美国境内居住较长时间、老弱病残或在美军中服役过的非法移民均可免于被驱逐或逮捕。

美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯说，新政策基于这样一个现实情况：美国境内生活着大约1100万没有合法身份的移民，政府没有能力将他们一一逮捕并驱逐出境。

美联社报道，特朗普执政期间，美国政府采取成百上千条限制合法和非法移民的措施，包括在美墨边境堵截非法移民时强行拆散家庭，致使骨肉分离。这些做法饱受批评。

近来，由于地震、动乱、极端贫困等原因，上万名海地人穿过美国与墨西哥边界河流进入美国，聚集在一座连接美国得克萨斯州与墨西哥科阿韦拉州的大桥下，寻求向美国申请避难。美国9月19日展开大规模驱逐，用飞机分批把他们遣送回国，或把他们驱赶到墨西哥一侧。

在社交媒体上广泛传播的照片和视频显示，戴牛仔帽、骑着马的美国执法人员用形似马鞭或缰绳的长索朝移民挥舞，还有执法人员策马追逐移民。一些网友评论，这些画面令人想起美国奴隶制时期白人虐待黑人的场景。

因不想关联这种“非人道”决定，美国海地问题特使丹尼尔·富特愤而辞职。面对各方指责，美国国土安全部下令对骑马挥鞭驱逐移民行为予以调查。（王宏彬）【新华社微特稿】

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