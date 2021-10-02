全球多地近来能源价格猛涨，一些国家今冬取暖成本将随之大增。法国总理让·卡斯泰9月30日发表电视讲话说，冬季结束前，法国政府将确保天然气和电力不再涨价。

卡斯泰在法国电视一台播出的讲话中说，10月1日天然气将如期涨价，不过直到冬季结束，法国天然气价格都不会再涨。他预计，随着北半球入春回暖、需求下降，国际天然气价格明年3至4月会回落。

法国的天然气供应商昂吉集团定于10月1日上调天然气价格，比现行价格高12.6%。

电价方面，卡斯泰说，电价今年之内不再涨，明年年初最多涨4%。法国政府原先打算明年2月将电价上调12%。

卡斯泰说，如果政府现在不限制天然气和电力价格，法国人今年的取暖费用可能比往年多30%。

此外，法国政府两周前说，今年12月，将为大约580万户低收入家庭每户一次性发放100欧元的取暖费。

卡斯泰说，如果这些举措不足以帮助低收入群体过冬，法国政府会进一步采取其他措施。

此外，法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔、生态转型部长芭芭拉·蓬皮利9月30日致信欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍，呼吁欧盟国家加强协调，共同应对能源价格上涨。

他们还要求欧盟调查为何欧洲所签订的天然气购买合同无法满足当下需求，以及分析欧洲电力市场如何运转，应采取何种措施稳定电价等。

欧洲、美国和亚洲天然气价格持续上涨。分析人士说，相比新冠疫情较为严重时期，眼下全球经济复苏，企业复工，对能源需求回升，经船舶运送的液化天然气受到欧亚能源企业争抢，价格不断抬升。

欧洲方面，分析人士说，由于上个冬天较为寒冷，对天然气储备的消耗大，加之今年风电产能低，欧洲多国已用掉更多储备的天然气。

美国“重新投资”资本管理公司合伙人约翰·基尔达夫9月早些时候说，欧洲9月天然气储备量创历史新低。

一些分析师认为，“北溪-2”天然气管道有望在今后两个月内缓解欧洲天然气供应紧张。计划在今年年底前投入运营的“北溪-2”管道从俄罗斯经波罗的海海底到德国，设计年输气能力约为550亿立方米。（郭倩）（新华社专特稿）

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