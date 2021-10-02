白宫发言人9月30日证实，美国总统约瑟夫·拜登的一名高级助理本周前往沙特阿拉伯，与世界头号石油出口国商谈平抑油价问题。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在沙特会面。按照白宫发言人珍·普萨基的说法，石油是会谈的一个重要议题。

路透社援引另一名白宫发言人的话说：“在本周早些时候的会见中，总统国家安全事务助理和他的团队重申了为支持全球经济复苏创造条件的必要性。”

拜登政府此前表示，帮助经济从新冠疫情全球大流行中恢复需要多种条件，其中包括增加石油市场供应、遏制能源价格上涨。

欧佩克与非欧佩克产油国下周将开会决定11月原油产量，预计将维持原先的减产政策，并会按计划把日均原油产量提高40万桶。

由于新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国去年达成协议，每日减产将近1000万桶，相当于全球产量的10%。随着经济复苏带动石油需求恢复、油价持续上涨，欧佩克与非欧佩克产油国今年7月达成协议，从8月起每月把日均原油产量提高40万桶，直到2022年9月全面结束减产。

不过，路透社援引多个消息来源报道，欧佩克与非欧佩克产油国也在考虑另一种方案、即最早11月实现完全增产，以满足市场需求。

拜登上台以来把恢复经济作为施政要点之一，希望平抑油价上涨。沙特早前一度倾向延长石油减产政策以提振油价，但近几个月开始寻求增产。（郜婕）（新华社专特稿）

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