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中国援助巴基斯坦瓜达尔职业技术学校举行竣工仪式

2021年10月02日10:10 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡10月1日电（记者李浩　蒋超）中国援助巴基斯坦瓜达尔职业技术学校1日举行竣工仪式，预计将于近期移交巴方使用。

　　竣工仪式当天在巴基斯坦西南部俾路支省瓜达尔举行。瓜达尔港务局主席卡沙尼在仪式上致辞，感谢中方的援助以及中国建设者的辛勤付出。他表示，巴基斯坦从中巴经济走廊的能源和基础设施项目中受益匪浅，社会民生项目同样对巴方意义重大。瓜达尔港务局将充分利用这一设施，为当地民众提供技能培训。

　　中国驻巴基斯坦大使农融在仪式上发表视频致辞说，瓜达尔职业技术学校的竣工是中巴经济走廊建设的一座里程碑，学校投入使用后每年至少可为上千人提供技能培训，帮助当地培养高素质技术人才。

　　农融说，今年是中巴建交70周年。在过去70年里，无论国际和地区风云如何变幻，中巴双方始终彼此信任、相互支持。中国驻巴使馆将继续致力于推动双边务实合作，不断丰富和深化中巴全天候战略合作伙伴关系内涵，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

　　据了解，瓜达尔职业技术学校是中巴经济走廊的一个重要民生项目，总建筑面积7500多平方米，包括教学楼、行政办公楼、实训车间、多功能厅以及学生和教职工宿舍等。该项目由中国港湾工程有限责任公司承建，2020年1月正式开工建设。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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