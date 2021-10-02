新华社第比利斯10月1日电（记者李铭）格鲁吉亚总理加里巴什维利1日宣布，格前总统萨卡什维利在格鲁吉亚被逮捕。

加里巴什维利当天在新闻发布会上说，萨卡什维利已被逮捕并移送至相关监狱。格鲁吉亚执法机关事先获知萨卡什维利从乌克兰返回格鲁吉亚的信息，完全掌控事态过程。他没有透露萨卡什维利被逮捕的具体时间和地点。

格鲁吉亚媒体当天早些时候报道说，萨卡什维利曾在社交媒体上发布一段视频，称他返回格鲁吉亚是为了迎接将于10月2日举行的地方选举。

乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫1日表示，乌总统泽连斯基对萨卡什维利被逮捕一事感到不安。乌方希望格方对逮捕乌克兰公民一事做出解释。乌克兰驻格鲁吉亚大使馆暂未收到相关正式通报，但相关领事工作已经启动，以便向萨卡什维利提供一切必要帮助。

萨卡什维利1967年出生于格鲁吉亚，曾于2004年至2013年任格鲁吉亚总统。2015年5月，他获得乌克兰国籍，随后被任命为乌克兰敖德萨州州长；2017年7月，他被剥夺乌克兰国籍。2019年5月，泽连斯基发布命令，萨卡什维利重获乌克兰国籍。2020年5月，萨卡什维利被任命为乌克兰国家改革委员会执行委员会主席。（参与记者：胡晓光）

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