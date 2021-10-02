新华社巴黎10月1日电（记者徐永春）法国外交部长勒德里昂日前表示，虽然法国和美国已恢复对话，但两国关系危机并未结束。此外，法国不赞成美英澳三边安全伙伴关系所体现的对抗逻辑。

勒德里昂9月29日晚接受法国参议院质询时说，法美关系现阶段正经历“严重的”危机，虽然双方已恢复对话，但危机并未结束。为摆脱危机，需要采取严肃的行动，而不只是空谈。

对于美英澳三国宣布建立新的三边安全伙伴关系，勒德里昂认为，这个军事联盟体现了一贯的对抗逻辑，美国自奥巴马政府以来一直遵循这种逻辑。现在，澳大利亚等国接受这种逻辑，放弃了对国家主权的追求。

谈及与英国的关系时，勒德里昂表示，由于英国违反了自己的义务，法国将重新考虑与英国的关系。“伦敦应该知道它违反了自己的义务，包括贸易与合作协议规定的义务。”

勒德里昂还呼吁彻底审视与澳大利亚的合作。他表示，鉴于信任受到破坏，法国有必要重新审视与澳大利亚的合作关系。此外，“我们将继续与从澳大利亚召回的法国大使进行磋商，以明确法澳关系的发展。”

此前，勒德里昂已多次公开指责美国等盟友“背后捅刀”的行为。勒德里昂9月18日接受法国媒体采访时表示，他在美英澳正式宣布消息前一个小时才被告知法澳潜艇合约将中止以及美英澳的新谈判。这一事件反映了盟友“表里不一”和严重的信任缺失。

9月15日，美英澳三国宣布建立所谓新的三边安全伙伴关系，澳大利亚将与美英合作在澳建造核潜艇。澳方同时撕毁此前与法国海军集团签订的采购12艘潜艇的合同。法国外交部9月17日发表声明，决定立即召回驻美国和驻澳大利亚大使进行磋商。

9月22日，法国总统马克龙与美国总统拜登通电话，双方决定启动意在重塑两国信任的深入磋商进程。次日，在美国纽约参加联合国大会的勒德里昂与美国国务卿布林肯举行闭门会面，就磋商进程的期限和主要议题等细节展开讨论。

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