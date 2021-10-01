新华社洛杉矶9月30日电 美国知名专栏作家、普利策新闻奖获得者迈克尔·希尔齐克9月28日在《洛杉矶时报》专栏中撰文，批评美国有线电视新闻网、《大西洋月刊》等美国主流媒体，在大量科学研究结果已证明新冠病毒自然起源的情况下，仍蓄意引导舆论，推动人们相信“实验室泄漏说”。

希尔齐克在这篇题为《新证据已使新冠病毒“实验室泄漏说”站不住脚——但媒体还在带节奏》的文章中指出，断言新冠病毒从中国实验室泄漏是典型的伪科学，特朗普当局最初提出这一主张是其妖魔化中国的宣传战的一部分。

希尔齐克列举了一系列病毒学家关于新冠病毒起源的最新科学研究成果。他认为，尽管越来越多证据表明新冠病毒经由蝙蝠等野生动物，通过自然途径传染给人类，但一些美国媒体还在故意混淆视听。

希尔齐克以美国有线电视新闻网9月19日播出的长达一小时的纪录片《新冠起源：寻找源头》为例说明了这些媒体的卑劣手法。他说，这部纪录片貌似为对病毒起源持不同意见者提供同样的讨论空间，但事实上，支持自然起源说的是真正的病毒学专家，而鼓吹“实验室泄漏说”的几人虽然顶着医学研究人员的头衔，其实并无任何病毒学相关研究背景。报道掩盖了这样一个事实：即病毒学界认为动物起源比实验室泄漏的可能性大得多。

希尔齐克在文章的最后总结说：“随着科学家发现更多证据表明，新冠病毒被认为是非自然的特征确实在自然界中存在，该病毒由人工制造的证据已经消失。与此同时，人畜共患传播的证据还在不断增加。那些不知道这两点却在报道这个问题的人，不应该被信任。”

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