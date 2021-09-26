人民网里约热内卢9月25日电 （记者吴杰）第32届加勒比国际戏剧节于9月25日落下帷幕，大型民族舞剧《一把酸枣》被组委会特别选定在闭幕式云展演。6万名观众齐聚云端，被这部享有“东方《罗密欧与朱丽叶》”美誉的浪漫爱情舞剧所折服。这是中国驻哥伦比亚使馆与哥伦比亚文化部为庆祝中华人民共和国成立72周年暨中哥建交41周年系列庆典活动推出的又一剧作。中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕、举办地圣玛尔塔市长维尔娜、戏剧节主席帕特里西亚·莫雷诺分别在闭幕式上致辞。

朱晓燕参赞表示，中国坚持和而不同，倡导美美与共，不断加强与哥伦比亚和加勒比人民的交流对话。感谢组委会及广大观众对中国舞台艺术的热爱，本次驻哥伦比亚使馆选送的杂技剧《小桥流水人家》、《3D金箍棒》和舞剧《一把酸枣》，全部被选进持续回放一个月的节目单中。相信来自东方的舞台艺术，一定会吸引更多国际游客，来到戏剧节线下举办城市圣玛尔塔。

维尔娜市长表示，市政府已将加勒比国际戏剧节列入2016-2025年文化总体规划三大文化遗产及可持续保护和支持的五大文化活动之一，诚邀中国艺术家明年能亲临当地剧院，让观众一睹中国艺术家的风采。

加勒比国际戏剧节帕特里西亚主席感谢中国文旅部、中国驻哥伦比亚使馆将这三台经典剧目带给加勒比国际戏剧节，使哥伦比亚和加勒比民众尽享东方艺术的独特魅力。

《一把酸枣》借助一个凄美的爱情故事表现晋商文化主题，从国际化的审美标准着眼，以晋商历史为依据、大院文化为背景，以独具特色的民族文化形式，编织出一幅清末民初晋商生活的历史画卷。该剧着力表现山西商人审时度势的睿智和百折不挠的意志，歌颂了诚信为本、以义制利、顽强拼搏、忠贞爱情的崇高精神。该剧由山西华晋舞剧团表演，曾荣获“国家舞台艺术精品工程十大精品剧目”，从2004年12月15日首演至今，已在国内外演出逾千场，所到之处，反响热烈，盛况空前。

第32届加勒比国际戏剧节从9月18日至25日在世界旅游胜地圣玛尔塔岛举办，今年共有来自中国等8个国家及哥伦比亚本地560名艺术家，举办了35场云演出、14场线下演出，多姿多彩的东西方文化交融在热情奔放的加勒比地区。

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