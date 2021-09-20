本报记者 刘旭霞

“中国共产党带领中国人民取得了一个又一个伟大成就，中国实现了跨越式发展。”墨西哥劳动党主席阿尔韦托·安纳亚近日在接受本报记者采访时表示。

从上世纪90年代至今，安纳亚10余次访问中国。安纳亚说，他到访过北京、上海、广州、武汉等很多城市，在这些地方，摩天大楼鳞次栉比、交通线纵横交错、数字技术广泛应用。巨大的发展成就证明了中国实施改革开放政策的科学性。他还参观了中国各地的一些汽车工厂、风能发电设备工厂、儿童玩具工厂等，对企业大量采用自动化生产设备印象深刻，表示这体现了中国强大的工业制造能力和蓬勃的创新活力。

“在尖端科技方面，尤其是在5G通信、机器人、生物、卫星通信、高铁、网络和计算机信息技术等领域，中国已经成为世界范围内的领先者，开辟出新的发展前景。”安纳亚感叹，科技让中国民众的生活变得更加便捷。“我曾经在上海搭乘开往浦东国际机场的磁悬浮列车，列车的最高时速达400多公里，那是一种美妙的体验。列车的行驶就如同中国发展一样，又快又稳！”

安纳亚认为，中国共产党作为有着百年历史的世界大党，之所以能不断取得成功，始终保持活力，在于“一直将人民的利益放在首位，始终与人民想在一起、干在一起，为人民的事业而奋斗，为人民的福祉而努力”。

安纳亚仔细研读了《习近平谈治国理政》。他说，“坚持和加强党的全面领导”“推动经济高质量发展”“促进人与自然和谐共生”“携手构建人类命运共同体”等理念给他留下深刻印象。“‘中国奇迹’来自于中国共产党的正确领导。特别是中国如期完成脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，为世界其他国家和政党解决贫困问题提供了宝贵经验。”

在安纳亚看来，习近平主席的治国理政理念，正在世界范围产生深远影响。“共建‘一带一路’不仅涉及经济合作，更是促进各国共同发展繁荣的世界性合作，为各国贸易往来提供便利条件，推动各国基础设施建设和制造业发展，促进各国人民就业，增进福祉。拉美和加勒比国家积极参与共建‘一带一路’，获得了实实在在的好处。”

中国成功抗击疫情，并积极向其他国家提供抗疫援助。对此，安纳亚表示：“中国与墨西哥分享抗疫经验，开辟‘空中走廊’运输防疫物资，这一系列举措体现了中国作为负责任大国的担当。”

“墨西哥劳动党与中国共产党一直保持着友好关系，相互尊重、加强对话与合作已成为两党共识。墨西哥劳动党愿同中国共产党进一步加强党际交流，推动墨中全面战略伙伴关系不断向前发展。”安纳亚说，中国共产党不畏艰险、吃苦耐劳的精神以及反腐倡廉的决心和行动十分值得墨西哥劳动党学习，墨西哥也应充分借鉴中国通过制定长远规划推动国家发展等方面的宝贵经验。

安纳亚表示，中国共产党作为有世界影响力的大党，始终致力于同各国政党加强对话、增进合作，推动构建人类命运共同体。“相信在中国共产党的领导下，中国将继续为维护世界和平与促进人类发展发挥重要作用。”安纳亚说。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2021年09月20日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)