人民网北京9月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

经中欧双方商定，国务委员兼外交部长王毅将于9月28日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行第十一轮中国—欧盟高级别战略对话。在当前国际形势不稳定性、不确定性增多的背景下，中欧开展战略沟通、加强协调合作很有必要。双方将就中欧关系、各领域对话合作以及国际和地区问题交换看法，推动中欧关系健康稳定发展，共同应对全球性挑战。此次战略对话将以视频方式举行。

总台央视记者：经过中国政府不懈努力，孟晚舟女士终于于9月25日晚顺利回到了祖国。国人很振奋，国际媒体也都予以高度关注，普遍认为这是中国的胜利。请问你对此有何评论？

华春莹：孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治构陷和政治迫害，目的是打压以华为为代表的中国高技术企业。经过中国政府不懈努力，孟晚舟女士终于平安回到祖国。我们对此表示由衷的高兴。

2018年12月初孟晚舟被无理拘押后，中国党和政府高度重视，习近平主席亲自关心，中国外交部和中国驻美国、加拿大使馆、驻温哥华总领馆，在各个层级、各种场合全力开展工作，向孟女士提供领事保护和协助，向美加提出严正交涉，要求撤销对孟的错误指控，尽快让她平安回国。其他有关部门也做了大量深入细致的工作。中国人民鼎力支持，予以声援，有关要求加方立即无条件释放孟晚舟的网络联署活动很短时间里就获得了1500万人签名。25日晚，孟晚舟平安回家的消息仅在中央广播电视总台新媒体上就获得4亿点赞，超过美、加两国人口总和。这两天，有一些青年大学生自发来到外交部门口送上鲜花，表达对中国政府营救孟晚舟女士回国的感谢，表示为祖国由衷感到骄傲和自豪，这令人感动。正如孟女士所说，没有强大的祖国，就没有她今天的自由。孟晚舟女士的平安回国，是中国党和政府不懈努力的结果，是全国人民鼎力支持的结果。正义也许迟到，但绝不会缺席。这也再次充分证明，中国共产党坚强领导下的强大中国，永远是每一位中国公民的坚强后盾，中国党和政府具有坚定的意志、强大的能力，坚决维护中国公民、中国企业的正当合法权益，坚定维护党和国家的利益和尊严。没有任何力量能够阻挡中国发展前进的步伐。

美国有线电视新闻网记者：中方曾经多次强调，康明凯和迈克尔案件的性质和孟晚舟事件是完全不同的。在孟晚舟重获自由的同一天，他们也被允许返回加拿大。中方觉得这个时间点是纯粹的巧合吗？你怎么回应有外界人士认为，两个加拿大人被释放的时间点证明中国在实施“人质外交”、“胁迫外交”？有中国国内学者说，在孟晚舟被抓捕之后，抓捕这两个加拿大人是大国博弈的通行做法，是中国用美国及其盟友听得懂的话语对他们进行回应。你如何回应？

华春莹：我注意到，你自己刚才讲了，两个加拿大人的案子跟孟晚舟事件的性质是不一样的。你说的完全正确。孟晚舟事件同康明凯、迈克尔案件的性质完全不同。孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治迫害事件，目的是打压中国的高技术企业。日前，孟晚舟已经平安地回到了祖国。康明凯、迈克尔涉嫌危害中国国家安全犯罪，两人以身患疾病为由提出申请取保候审，经有关部门确认和专业医疗机构诊断，并由加拿大驻华大使提供担保，中国相关法院依法批准取保候审，由国家安全机关执行。

我们注意到，25日有关消息出来后，很多加拿大媒体也认为，孟案完全是政治和私利，没有法治，加方本来就不应该给美国“干脏活”。加方应该汲取教训，从自身利益出发行事。至于时机问题，我想说的是，无理拘押孟晚舟是美、加犯下的严重错误，美加早该纠正错误。

你刚才援引了有的中方学者观点。我想中国学者可以在媒体上自由发表他们的观点。他们的观点其实表达了希望中国政府、中国外交具有更加强大的能力、更好维护中国公民和企业正当权益的愿望。

王毅国务委员同委内瑞拉外长刚刚通了电话。王毅国务委员强调，中国政府维护本国公民正当权益的立场坚定不移，从不妥协。那些出于政治目的，编造各种借口，在世界上任意拘禁他国公民的做法是彻头彻尾的胁迫霸凌，是对国际规则和人类良知的公然挑战。我们相信，一定会有越来越多的国家站出来，和中国一样，坚决抵制各种非法的单边制裁，长臂管辖和政治构陷，共同维护国际公平正义，捍卫国际关系基本准则。

这两天陆续有青年学生自发来到外交部门口送花。现在外交部发言人办公室内玫瑰怒放，成为美丽鲜花的海洋。我和同事们都非常感动。这些花代表了中国人民对党和政府有能力坚决维护中国公民和中国企业正当合法权益的由衷支持和肯定，反映了中国人民的民心、民意。

我也想借此机会对所有关心和支持孟晚舟女士的朋友们说声感谢，对所有关心和支持中国外交的朋友们道声深深的感谢。希望你能通过你的报道把这些中国人民的心声传达给其他国家人民。

《北京日报》记者：据报道，26日，加拿大外长加尔诺接受采访称，加政府将“睁大眼睛”，采取“共存、竞争、合作、挑战”四重对华策略。中方对此有何回应？

华春莹：国与国关系只能建立在相互尊重、平等互利基础之上，中加关系也不例外。

希望加方睁大眼睛，认清形势，采取理智务实的对华政策。

澳亚卫视记者：德国媒体民调显示，德国社民党在议会下院选举中得票率暂居领先地位，德国总理默克尔即将卸任。中方对默克尔任期内的中德关系有何评价？对未来中德关系发展有何期待？

华春莹：近年来，中德关系总体上发展良好。中方重视发展对德关系，认为中德关系稳定健康发展符合两国共同利益。中方注意到德国大选初步计票结果已公布，愿同德新政府共同致力于维护中德关系，维护中德对话合作，继续以互利开放精神推动两国务实合作，本着相互尊重、求同存异原则推动两国关系行稳致远。

默克尔总理高度重视发展对华关系，任内曾12次访华，发起并同中方共同主持了全部六轮中德政府磋商，推动两国务实合作和各领域友好交往走深走实，为两国人民带来了实实在在的利益，也为推动中欧交往合作作出了积极努力和贡献，中方对此表示高度赞赏。事实已经证明，只要中德双方坚持巩固和深化互信，本着平等相待、聚焦合作、互利共赢的相处之道，就能推动双边关系不断取得新发展。期待德国新政府延续务实平衡的对华政策，巩固中德关系合作主基调。

彭博社记者：你刚才列举了中国政府为确保孟晚舟被释放所做的努力。中国政府的参与确保了她得以从加拿大的拘留中获释，中国驻加拿大大使陪同她回国，上周末她抵达中国时，中国媒体做了大量报道。这些是否都削弱了华为独立于中国政府的说法？

华春莹：中国党和政府一贯高度重视维护中国公民和企业的正当合法权益。中国驻加大使丛培武陪同孟晚舟女士平安回到了中国。

你刚才提到中方所做努力似乎让人质疑华为是一家独立的企业。你作为一家美国媒体，应该知道美国领导人经常在不同场合向中方表示，希望给予美国企业、经常是某个具体企业在中国经营合作更多便利或者更好环境，那这是不是说明美国企业都不是独立的？美国企业跟政府又是什么关系？我想任何国家政府都有责任和义务维护本国企业和公民的正当合法权益。

澎湃新闻记者：有外媒评论认为孟晚舟顺利回到中国标志着中方就孟案进行坚决外交斗争取得重大胜利，你对此是否认同？

华春莹：在中国政府不懈努力和中国人民鼎力支持下，孟晚舟女士历经1000多天无理拘押之后，终于平安回到祖国。如果一定要用“胜利”这个词，这是中国人民的胜利，也是正义力量的胜利。

湖北广电记者：我们注意到，26日，2021年可持续发展论坛开幕，王毅国务委员兼外长出席开幕式并发表主旨演讲。发言人能否进一步介绍有关情况？

华春莹：感谢你对中方举办可持续发展论坛的关注。的确，王毅国务委员兼外长以视频方式出席了2021年可持续发展论坛开幕式并发表主旨演讲，进一步阐述习近平主席在第76届联大一般性辩论上提出的“全球发展倡议”深刻内涵，并就落实2030年可持续发展议程、推进国际发展合作提出立场和主张。

中方提出的“全球发展倡议”呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体。这一重大倡议为推进全球发展事业和国际发展合作指明了方向。在当前世纪疫情和百年变局叠加共振、落实2030年可持续发展议程面临新挑战背景下，“全球发展倡议”秉持以人民为中心的核心理念，将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，把各国人民对美好生活的向往作为努力目标，遵循务实合作的行动指南，倡导开放包容的伙伴精神，紧紧抓住发展这个解决一切问题的总钥匙，全力破解发展难题、创造更多发展机遇，努力实现不让任何一个国家、任何一个人掉队的目标。中方呼吁以落实“全球发展倡议”为契机，深化抗疫合作，加强宏观政策协调，坚持绿色低碳、公平正义和真正多边主义，推动国际发展事业向前迈进。

中方愿与各方共同努力，为携手开辟国际发展合作光明前景、推动构建人类命运共同体继续做出不懈努力。

深圳卫视记者：据报道，针对中国外交部发布的《美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单》，美国国务院回应称，美方的行为完全符合国际法，清单只是北京方面转移视线的尝试，有损香港作为开放和自由交流中心的努力。外交部对此有何评论？

华春莹：中方发布的《美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单》所列举的102条，请问美方哪一条不是事实清楚、证据确凿？

美方有关说法再次证明，美方嘴上的所谓国际法，不过是完全凭借美方一家喜好、基于美方一家利益、打着“自由”“民主”旗号肆意干涉别国内政、图谋实现霸权霸凌的“马甲”。这件“皇帝的新衣”正被越来越多人看清看透。

香港是法治社会，香港居民的各项合法权利和自由依法得到充分保障。在近日发布的《全球金融中心指数》报告中，香港的总排名名列全球第三位。这再次表明，香港作为国际金融中心的自由开放程度受到普遍认可。但是，如果美方企图在香港寻求肆意干涉中国内政、破坏香港安全稳定的自由，我可以明确告诉美方，没有！

《中国日报》记者：9月24日，60多国在联合国人权理事会上做共同发言，支持中方在涉疆、涉港、涉藏等问题上的立场，反对以人权为借口干涉中国内政。中方对此有何评论？

华春莹：9月24日，在联合国人权理事会第48届会议上，巴基斯坦代表65个国家做共同发言，强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉，支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责，反对以人权为借口干涉中国内政。还有30多个国家以单独发言、联名致函等方式，支持中方正当立场。近百个国家在人权理事会再次发出正义的声音，充分说明公道自在人心。

少数西方国家罔顾事实真相，炮制谣言谎言，干涉中国内政，遭到广大发展中国家的共同抵制。他们妄图以人权为借口，打压遏制他国，践踏国际法治，遭到了坚决回击。事实再次证明，把人权问题政治化，采取双重标准，损害他国人民基本人权，中国人民绝不答应，世界上所有主持公平正义的国家和人民绝不答应。我们敦促他们认真反思，改弦更张，回到对话合作的轨道上来。

美国专题新闻社记者：有报道称康明凯和迈克尔·斯帕弗因为健康原因被取保候审，还称如果他们违反保释条件，中国可能会恢复案件审理。外交部能否详细说明这些健康原因和保释的条件是什么？你能否说明美国或加拿大是否将允许康、麦二人回到加拿大作为孟晚舟获释的条件？

华春莹：你应该从媒体报道上已经看到了，这两名加拿大人以身患疾病为由申请取保候审，经有关部门确认和专业医疗机构诊断，并由加拿大驻华大使提供担保，中国相关法院依法批准取保候审。

相关新闻也列举出他们涉嫌危害中国国家安全犯罪的事实。两名被告人对犯罪事实供认不讳。取保候审期间，他们应当严格遵守中方法院依法作出的取保候审决定。如有违反，中方可以在取保候审期限内的任何时候，依法恢复对其涉嫌犯罪行为进行审理。具体细节需要向相关主管部门询问。

你还提到关于条件问题，我刚才已经说了，无理拘押孟晚舟是美国和加拿大犯下的严重错误，他们早就该纠正错误。

中新社记者：25日，俄罗斯外长拉夫罗夫称，核动力潜艇使用武器级浓缩铀，若澳通过美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）获得核动力潜艇，俄或将要求国际原子能机构进行监督。中方对此有何评论？

华春莹：我的同事之前已经表明了中方立场。我们认为美英澳核潜艇合作具有严重的核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》精神，俄方表达的关切完全正当、合理。

美英两国向澳大利亚这一无核武器国家出口核潜艇，将涉及武器级高浓铀等敏感核材料以及相关技术和设备的转让。国际原子能机构保障监督体系存在空白，无法有效阻止澳方将相关核材料用于制造核武器。中方坚决反对美英澳恶意利用《不扩散核武器条约》和机构保障监督体系漏洞，将坚定捍卫国际核不扩散体系的权威性和有效性。

同时，中方也要再次提请各方关注美英澳在核不扩散问题上奉行“双重标准”的严重危害。美国、英国将地缘政治利益凌驾于国际核不扩散规则之上，帮助澳大利亚成为首个引进核潜艇的无核武器国家，势将刺激其他无核武器国家起而效尤，并为解决地区核热点问题带来深远的负面影响。不仅如此，澳大利亚引进核潜艇将损害《南太无核区条约》和东盟国家建立东南亚无核区的努力，严重破坏地区和平稳定。

中方再次敦促三国倾听国际社会呼声，摒弃陈旧的冷战思维和狭隘的地缘政治观念，撤销有关错误决定，忠实履行国际核不扩散义务，多做有利于地区和平稳定的事。

路透社记者：第一，我想确认一下，你的意思是两名加拿大人回国和孟晚舟获释完全是个巧合？第二，一艘英国军舰今天过航台湾海峡。你对此有何评论？

华春莹：我们已经多次表明，孟晚舟事件同康明凯、迈克尔案件的性质完全不同。很多媒体，包括加拿大媒体都认为，加方本来就不应该给美国“干脏活”，加方应该汲取教训。无理拘押孟晚舟是美加犯下的严重错误，他们早就应该纠正错误。

关于你提的第二个问题，中方有关立场非常清楚。希望有关国家能多做有利于增进国家间互信、真正维护地区和平稳定的事情。

印度广播公司记者：上周，印度驻华大使唐勇胜表示，尽管两国关系存在分歧，但印度仍继续向中国商人发放签证，但他对中国依然不向印度学生、亲属、商人和船员等人员发放签证的做法表示失望，并称之为“不科学”的方法。中方对此有何回应，特别是对上述“不科学”的方法有何回应？

华春莹：新冠肺炎疫情发生以来，中方坚持依法防控、科学防控，最大限度保障人民生命安全和生产生活。鉴于当前新冠肺炎疫情在全球范围持续蔓延，为应对疫情，中国政府不得已采取了一系列管理措施，并将根据疫情形势发展进行及时调整，以确保中外人员安全健康有序往来，中方的防控措施是科学、专业和适度的。我想强调的是，中方对包括本国公民在内的所有入境人员都实施一视同仁的入境防疫措施。

在切实做好疫情防控的前提下，中方愿与包括印度在内的各国一道，妥善安排疫情形势下的双边人员往来。

彭博社记者：你刚才说康明凯和迈克尔·斯帕弗对罪行供认不讳，并被取保候审。他们认罪了吗？我此前没有听说过这个说法。

华春莹：你可能没有看到，媒体已经有报道了。康明凯和迈克尔对犯罪事实供认不讳，并亲笔书写了认罪悔罪材料。

《北京青年报》记者：9月23日，美国众议院批准2022年国防预算草案修正案，其中建议根据《马格尼茨基法案》对涉嫌侵犯人权的35名俄高官政要及商人实施制裁。俄总统新闻秘书佩斯科夫、外交部发言人扎哈罗娃等作出强硬回击。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道，也注意到了俄方的强烈反应。中方坚决反对美方打着人权的幌子对他国指手画脚，实施单边制裁。我们主张各国应遵守真正的国际法，反对动辄使用单边制裁或以制裁相威胁，主张各国通过平等协商解决分歧，反对动辄搞最后通牒。美方罔顾联合国宪章宗旨和原则以及国际法和国际关系基本准则。这种强权霸凌的做法不得人心，不仅俄方反对，中方反对，也会遭到越来越多国家的抵制和反对。

《环球时报》记者：据报道，9月26日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国倡议举办的“领导人民主峰会”是冷战思维，是对那些不认同美理念国家发动的新“十字军东征”。中方对此有何评论？

华春莹：我完全赞成拉夫罗夫外长的观点。美方拼凑所谓“民主峰会”，实质上就是想以意识形态划线，大搞集团政治，只会造成分裂和对抗，是逆时代潮流而动，不得人心。

评判是否民主的关键是看是否符合人民的期待、需要和愿望，是否能够给人民带来实实在在的利益，不能光喊口号，而要看实效。美国由1%拥有，1%治理，1%享受，这是民主吗？美国政治撕裂、极化，“一个美国”反对“另一个美国”，政府得不到一半人民的支持，这是民主吗？忽悠人民、滥用选民信任，开各种空头支票而不落实兑现，这是民主吗？编造谎言谣言对外发动战争，让普通人民失去生命、陷入贫穷，而让军工企业、大资本家中饱私囊，这是民主吗？漠视无数弗洛伊德们无法呼吸和无数无辜平民死于枪支暴力，而政府无动于衷、无所作为，这是民主吗？只许自己过好日子，却不择手段打压阻遏其他国家正常发展权利，不让别国人民也过上好日子，这是民主吗？

美方应该认真对标对表，对自己有个正确客观评价，不要动辄以民主代言人自居，不要在民主问题上搞“双重标准”，甚至“多重标准”，更不要试图把民主问题工具化，用来打压遏制其他国家。希望美方摒弃冷战思维，摒弃小圈子和零和博弈的错误做法，同其他国家一起践行相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系理念，一起弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

塔斯社记者：昨天美国、日本、澳大利亚和印度“四边机制”领导人首次线下峰会在白宫结束，据说讨论主题都是围绕中国进行的。外交部对此有何评论？

华春莹：我们关注美日印澳举行“四边机制”领导人峰会情况。

一段时间来，这几个国家热衷于以所谓“基于规则的秩序”影射中国，渲染煽动所谓“中国威胁”，挑拨地区国家同中国关系。中方对此坚决反对。针对你的提问，我要强调三点：

第一，事实早已证明，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国的发展是世界和平力量的增长，是地区繁荣发展的福音。什么“胁迫”“破坏规则”“破坏秩序”的帽子是扣不到中国头上的。

第二，世界上绝大多数国家公认和接受的是以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，而不是一个或几个国家单方面定义的所谓“秩序”。无数事实表明，美方想要的秩序，是美国肆意污蔑、胁迫、干涉其他国家，而不必付出任何代价的秩序；是美国霸权、霸凌、霸道大行其道，而全世界都对美卑躬屈膝的秩序。这种“秩序”逆和平、发展、合作的时代潮流，违背世界各国人民的共同愿望，不受欢迎，也绝对不可能得逞。

第三，中方一贯认为，任何多边机制都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进各国互信与合作，不应针对第三方或损害第三方利益。有关国家应摒弃陈旧过时的冷战零和思维和意识形态偏见，停止搞封闭、排他的“小圈子”，多做有利于地区国家团结合作和地区和平稳定的事。

俄新社记者：联合国前副秘书长沙祖康日前表示，针对美英澳三国结成所谓的新安全同盟，中国应重新审视不首先使用核武器的政策。中方对此有何回应？中国是否会考虑改变这一政策？

华春莹：中国的核政策是明确且一贯的。中国积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器，明确承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器、无条件不对无核武器国家和无核武器地区使用或威胁使用核武器。中国是核武器国家中唯一作出并始终恪守上述承诺的国家。

中国的每一位爱国者都有权利就国家安全问题发表自己的见解。他们的很多观点实际上反映了对美国在战略安全领域单边霸权政策的担忧。我们希望美国政府能够倾听来自中国民间的声音，切实降低核武器在国家安全政策中的作用，尊重他国的合理安全关切，为维护全球战略平衡与稳定发挥应有的作用。

印度广播公司记者：你刚才说中方愿意和印度妥善安排疫情形势下的双边人员往来，但是据我所知，中方目前并未向印方人员发放签证。你的意思是中方计划很快将恢复和印度的双边人员往来吗？你能否进一步解释？

华春莹：我想你可能没有完全理解我刚才所讲的意思。针对你关心的印度人员来华签证问题，中方在疫情防控形势下不得已采取的一系列防控措施，不是针对印度一家的，是针对所有的。对中国公民在内的所有入境人员，我们实行一视同仁的防控政策。我刚才也讲了，中方愿在切实做好疫情防控的前提下，同包括印度在内的各国一道妥善安排疫情形势下的人员往来问题。中方有关疫情防控措施是科学、专业、适度的。中方会根据疫情防控形势的发展和需要及时做好调整，妥善安排。

(责编：于洋、刘慧)