人民网东京9月30日电 （李沐航、张丽娅）当地时间9月29日下午，日本自民党前政调会长岸田文雄当选为新一任自民党总裁。

10月4日，日本将召开临时国会，进行首相提名选举。作为自民党的新党首，按照惯例岸田文雄预计将会成为日本第100任首相。

外交部发言人华春莹29日就岸田文雄当选日本自民党总裁答记者问时表示，中方愿同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化各领域务实合作，推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展。

岸田文雄首次新闻发布会：目标是疫情防控、经济活动两不误

29日晚，岸田文雄举行当选后的首场新闻发布会。他表示，就目前形势来看，最大难题是如何做到防控新冠疫情和恢复经济活动两不误，为了防止“第六波”疫情的大暴发，今后需要进一步扩大新冠疫苗的接种范围。

岸田文雄说：“现在国内的接种率有所提高，但仍有3成民众还未接种第一剂新冠疫苗。全国即将解除‘紧急状态’，我们需要面对亟待解决的问题非常多。未来，新冠疫情可能会像季节流感一样长期伴随人类，也有可能通过现有的医疗手段就能治愈。我们要以尽快恢复正常社会经济活动为目标而努力。”

此外，岸田文雄表示，接下来日本发展的重中之重是经济领域，同时会全力保护日本在地缘政治中的利益。

岸田文雄正式开启党内人事调整

据悉，岸田文雄接下来将对党内人事进行调整。其中，在选举中支持岸田文雄，来自麻生派的税制调查会会长甘利明（72岁）将被任命为自民党干事长。

关于日本行政改革担当大臣河野太郎、日本前总务大臣高市早苗（60岁）以及自民党代理干事长野田圣子等其他候选人，岸田文雄表示，会考虑合适的职务尽量使他们在党内发挥自己的能量。日本媒体报道称，来自细田派的日本文部科学大臣萩生田光一（58岁）与高市早苗将会在自民党内以及内阁中被予以要职。

日本专家：日本或再现“短命内阁”时代

日本国际政治经济学家、前参议院议员、前外务大臣政务官浜田和幸接受人民网专访时表示，目前在日本国内外局势日益焦灼的环境下，岸田文雄战胜另外3名候选人当选自民党总裁，将接棒菅义伟成为日本第100任首相。在接下来的执政过程中，日本能否战胜新冠疫情，通过岸田文雄所提倡的“令和版收入倍增计划”能否减少社会贫富差距，让经济回归正轨，都是值得关注的焦点。

日本著名国际政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。人民网 李沐航摄

此外，浜田和幸说：“包括岸田文雄在内的本次自民党的所有候选人，围绕日本国民当前面对的危机、以及风云骤变的国际形势，如何为日本掌舵前行，都恐难有自己独立思考及行动的能力。”

“所以，即将诞生的岸田政权也很有可能像往年一样成为‘短命内阁’，短期政权或将不停更迭，而排队轮流做首相的时代也有可能重新回归大众视野。”

关于岸田文雄

岸田文雄出生于1957年，籍贯为广岛县广岛市，他的祖父和父亲都曾是国会议员。幼年时期，因父亲的工作关系，岸田曾在美国纽约居住三年。1982年，岸田自早稻田大学毕业，入职日本长期信用银行。工作5年后离职，开始担任父亲——众议院议员岸田文武的秘书。在其父亲去世后，岸田文雄于1993年当选众议院议员，加入父亲所在的派阀宏池会。

2001年小泉纯一郎在自民党总裁选举中胜出，任命岸田文雄为文部科学副大臣。2007年，安倍第一次当选首相组建内阁时，岸田首次入阁，担任内阁府特命担当大臣。2012年，宏池会会长古贺诚隐退，岸田继任会长，由此宏池会也被称为岸田派。

2012年12月安倍第二次当选首相，岸田被任命为外务大臣，任期共持续了4年8个月，成为日本二战后连续在任时间最长的外务大臣。任职期间，他促成日韩慰安妇问题的协议，推动美国总统奥巴马访日等。2017年7月，时任防卫大臣稻田朋美辞职，岸田文雄临时兼任防卫大臣一周，开创了日本宪政史上外务大臣兼防卫大臣的先例。同年8月内阁改组，岸田退出内阁，就任自民党政务调查会长，成为自民党内“三把手”，协助安倍晋三保持党内稳定。

2018年，岸田派希望他出马参加自民党总裁选举，最终岸田决定不参选，支持安倍连任。2020年8月，安倍辞去首相职务，随后岸田文雄宣布参加自民党总裁选举，但在与菅义伟的竞争中失利。选举结束后便辞去自民党政调会长一职。

日本媒体形容岸田文雄“稳健”、“性格温和”。去年竞选失利后，他曾被吐槽“岸田的讲话很无聊”，今年他在竞选活动中说“我的特长是倾听的能力”。9月17日，岸田在竞选演讲中说道：“去年我失败了，是我能力不足，之后我倾听了多方声音。现在站在这里充满信心，我坚信，这个时代需要的领袖是我。”

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