新华网亚的斯亚贝巴9月30日电（记者汪平）中国驻埃塞俄比亚大使馆近日举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会，中埃塞两国各界代表人士通过云端参加会议。

9月28日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，中国驻埃塞俄比亚大使赵志远在线上国庆招待会上发表讲话。记者 汪平 摄

中国驻埃塞俄比亚大使赵志远以视频形式发表主题致辞，埃塞前总统穆拉图、外交部亚太司司长莫拉林、埃塞战略研究所项目协调和伙伴关系事务办公室主任梅拉库、埃塞中国商会会长文应征等发表视频贺辞。第七批援埃塞军医专家组、第二十二批援埃塞医疗队、在埃塞中资企业及孔子学院代表、中埃塞媒体记者等参加活动。

赵志远在致辞中对出席活动的各界人士表示欢迎，并介绍了中国72年来取得的一系列伟大发展成就。赵志远说，2021年是中华人民共和国历史上具有重要意义的一年，我们隆重庆祝了中国共产党百年华诞。当前，中国已开启第十四个“五年规划”，正意气风发地向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标、向实现中华民族伟大复兴迈进。

赵志远表示，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中埃塞传统友谊历经考验、历久弥坚。近年来，两国高层交往频繁，携手抗疫成效显著，全面战略合作伙伴关系不断走深走实，成为中非国家间关系的典范。中方愿与埃塞方共同努力，推动中埃塞全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，共同造福两国与两国人民，为世界和平、稳定和繁荣作出更大贡献。

埃方发言嘉宾纷纷热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，盛赞在中国共产党的坚强领导下，中国取得的辉煌成就。

穆拉图说，我高兴地看到中国取得的巨大发展成就，乐见埃中关系蓬勃发展并拥有广阔前景，期待两国携手谱写埃中关系新的华美篇章。

莫拉林表示，埃中两国友谊历久弥坚，两国在各领域拥有广泛共识和共同利益。埃塞始终恪守一个中国原则，期待不断深化两国关系，拓展双边交流合作。

梅拉库说，中国的发展给包括埃塞在内的广大发展中国家带来新机遇。埃中两国合作硕果累累、发展潜力巨大，祝愿两国关系更上一层楼。

(责编：于洋、杨牧)