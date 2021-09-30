新华社平壤9月30日电（记者江亚平 洪可润）9月30日是第八个烈士纪念日，中国驻朝鲜大使馆当天代表祖国人民先后向平壤中朝友谊塔、安州中国人民志愿军烈士陵园敬献花篮，向抗美援朝出国作战并长眠在朝鲜大地的中国人民志愿军英烈表达深切缅怀与无限追思。

当天上午，友谊塔前，使馆全体人员整齐肃立，现场奏唱国歌。伴随着深情动人的献花曲，使馆外交官将花篮抬至塔基平台处。中国驻朝鲜大使李进军走上前，整理花篮缎带，红色缎带上“中国人民志愿军烈士永垂不朽”金色字样格外醒目。全体人员鞠躬默哀，向志愿军先烈们致以最崇高的敬意。

随后，使馆人员乘车来到位于平安南道安州市的中国人民志愿军烈士陵园，举行了敬献花篮仪式。仪式结束后，李进军带领使馆人员瞻仰了志愿军烈士英名墙，在每座志愿军烈士墓前鞠躬献花，寄托了祖国人民对英烈的无限哀思和敬意。

中朝友谊塔于1959年10月建成，塔身正面有朝鲜语写就的歌颂志愿军烈士丰功伟绩和两国友谊的碑文，两旁的基座上刻有反映两国军人并肩作战的浮雕。

安州中国人民志愿军烈士陵园位于安州市郊史元厚山上，共安葬志愿军烈士1156人，主要为铁道兵烈士。2014年9月，中朝双方共同对该陵园进行大规模修缮，修缮工作于2015年9月结束。

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