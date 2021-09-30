新华社长春9月30日电（记者高楠）记者30日从第十三届中国—东北亚博览会成果发布会上获悉，于27日闭幕的第十三届中国—东北亚博览会共吸引来自51个国家和地区的2万余名客商线下参会，共签订国际、国内合作项目111个，总投资额达1962多亿元。

据介绍，在本届东北亚博览会上，中外客商看好东北亚开发开放新机遇，积极响应“一带一路”倡议，聚焦区域共同繁荣发展、汇聚力量，持续放大东北亚博览会溢出效应，全力打造新时代国际合作重要平台。创新的“线上线下相结合”的办会方式，吸引来自51个国家和地区的2万余名客商线下参会，同时“云上展”上线企业1832家，展品16600余件，总访问量突破21万人次。

本届东北亚博览会执委会副主任、吉林省政府副秘书长许才山介绍，本届东北亚博览会内容丰富、成果丰硕，经贸交流结出东北亚务实合作新硕果，共签订国际、国内合作项目111个，总投资额1962多亿元。其中，合同项目98个，合同引资额1171多亿元，较上届增长110.69%。协议项目13个，协议金额791多亿元。

“签约项目遍布全省各地，项目领域涵盖一二三产业，包括新能源及清洁能源、新材料、医疗康养、绿色食品及农产品加工、文化旅游、汽车及零部件加工、石油化工、装备制造、电子信息及高新技术、冶金建材、轻工纺织、现代服务业等领域优质的项目。”许才山说，“东北亚博览会这一重要的交流合作平台将长期持续发挥作用。我们将不断巩固、扩大东北亚博览会各项成果，加快推动东北亚区域合作走向更高水平。”

据了解，中国—东北亚博览会由商务部、国家发改委、中国贸促会和吉林省人民政府共同主办，是东北亚六国共同参与并面向全球开放的国际性综合博览会，2005年至今已经举办十三届。

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