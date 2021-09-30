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阿尔及利亚与中国合作生产新冠疫苗项目正式投产

2021年09月30日18:25 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯9月29日电（记者黄灵）阿尔及尔消息：阿尔及利亚与中国合作生产新冠疫苗项目于29日正式投产。阿尔及利亚总理阿卜杜拉赫曼和中国驻阿大使李连和参加当天的投产仪式。

　　该项目由中国科兴公司和阿尔及利亚赛达尔医药集团合作，生产地点位于阿尔及利亚东部城市君士坦丁。

　　阿卜杜拉赫曼在投产仪式上说，经各方努力，阿尔及利亚生产的新冠疫苗已达到相关标准，这个合作项目极大地提高了阿尔及利亚疫苗自主生产的能力，保障了国民的健康安全。他表示，这个疫苗生产线规划目标是年产9600万剂科兴新冠疫苗，可满足阿国内需要并出口到国际市场。

　　李连和说，新冠疫情暴发以来，中阿两国开展了紧密的抗疫合作，堪称国际团结抗疫的典范。中国是最早向阿尔及利亚捐赠疫苗、迄今向阿捐赠疫苗最多的国家，也是迄今向阿提供疫苗数量最多的国家。

　　他表示，这个项目的投产是中阿合作抗疫进程中具有里程碑意义的事件，标志着两国合作抗疫进入新阶段。

　　李连和说，随着越来越多的疫苗在阿本土生产出来并运向全国，阿彻底战胜疫情的那一天将越来越近。

(责编：于洋、杨牧)

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