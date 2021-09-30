新华社北京9月30日电（记者王宾、孙楠）由中国社会科学院主办的“全球化时代的全球治理——纪念中国恢复联合国合法席位50周年”国际研讨会近日以线上线下相结合方式举行。多国专家学者表示，中国始终是联合国事业的坚定支持者和重要贡献者。国际社会应促进加强联合国地位和作用，合力推动全球治理更加公平、包容、可持续。

“自恢复联合国合法席位50年来，中国始终坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，持续为人类文明和进步事业贡献中国方案，不断履行大国责任。”中国社会科学院副院长高培勇说，面对世纪疫情和百年变局交织叠加，国际社会比以往任何时候都更需要团结协作。“中国将继续坚持真正的多边主义，就抗击疫情、共同发展、构建开放型世界经济等加强国际合作。”

“眼下，全球治理可以说是在乘坐一艘岌岌可危的大船。”第67届联合国大会主席武克·耶雷米奇指出，新冠肺炎疫情大流行之下，联合国面临多重危机，而单边主义是危机的核心。所有利益攸关方应重建信任，努力跨越差异、凝聚共识、谋求合作。

中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽表示，联合国的作用不可替代，但其效能和权威在疫情冲击下受到诸多挑战。“在这样困难的情况下，各方更应秉持人类命运共同体理念和全人类共同价值，助力实现兼顾公正和包容的全球化。应平衡推进联合国在安全、发展、人权等领域的工作，推动联合国适应不断变化的国际形势，更好应对全球挑战。”

德国柏林赫蒂管理学院教授丹尼斯·斯诺尔等专家认为，在规则设计上，联合国等国际机构应秉持共商共建，注重将普遍性原则与各国国情和需求有机结合，并完善相关监督监测机制。同时，国际社会应共同努力，推动提高联合国在主持公道、促进合作和聚焦行动等方面的能力。

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