新华社天津9月30日电（记者李鲲）“中国第四期国家人权行动计划：回应与举措”云上边会29日在天津举办，会议由中国人权研究会主办、南开大学人权研究中心承办。中外专家学者齐聚“云端”，围绕行动计划进行深入研讨。中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端在线参加会议。埃及、斯里兰卡、老挝、朝鲜等国常驻联合国日内瓦代表团官员在线参加互动。

南开大学人权研究中心副主任唐颖侠认为，本期国家人权行动计划的突出亮点是把环境权利独立成章。“从污染防治到全面保护，从关注国内环境问题到应对全球环境危机，本期行动计划丰富了环境权利的内涵，也彰显了我国对于该项权利的重视程度。”唐颖侠说。

法国专家诺伯特·鲁兰表示，制定和发布国家人权行动计划是当今世界人权保障领域的重要内容，不同国家需要结合各自文化背景，对人权内容进行合理诠释。

东南大学人权研究院执行院长龚向和在发言中说，我国发布的四期国家人权行动计划均高度重视对公民受教育权的保障。如第四期国家人权行动计划提出“保证教育公平，提升教育质量”，聚焦人民享有公平优质的受教育权，推动该项权利在更高层次上实现新发展。

“在妇女权利方面，第四期国家人权行动计划在延续前三期行动计划基本框架基础上，又有新的发展，内容更加全面具体。”中国人民大学人权研究中心秘书长陆海娜说，行动计划及时回应了科技发展对妇女人权构成的新挑战，从反就业性别歧视和平衡家庭与工作两方面保护妇女权利，并提出缓解妇女的家庭育儿负担。

武汉大学人权研究院研究人员、武汉东湖公益服务中心主任丁鹏称，本期行动计划为保障特定群体的平等权利，确立了有效方案。在智慧推进方面，本期计划既聚焦医疗、教育、文化、司法等方面，又在无障碍设施和服务等专门领域，贯彻对特定群体的平等保护。在合力推进方面，行动计划为无障碍建设、反家暴等领域构建了强有力的部门联动机制。

南开大学人权研究中心副教授高通在发言中表示，法治是人类文明进步的标志，也是人权得以实现的保障。第四期国家人权行动计划进一步推进人权司法保障机制的完善，助力人权法治化保障水平迈上新的台阶。

此外，中外专家高度赞扬了中国在人权保障领域取得的进步，尤其是脱贫攻坚方面，为全球减贫事业贡献了中国智慧、中国方案。

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