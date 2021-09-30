新华社洛杉矶9月29日电（记者高山）中国驻洛杉矶总领馆29日举办线上活动庆祝中华人民共和国成立72周年，美国加利福尼亚州各界人士在活动中通过视频或致函等方式表达对中国人民的节日问候，表示希望美中关系健康稳定发展，期待地方交流合作取得更多成果。

加州联邦众议员赵美心在致辞中说，美中合作具有重要历史意义，也对推动全球发展至关重要，双方在应对气候变化、抗击疫情等方面有着共同目标，需要共同努力来实现。她赞扬广大华人为社区发展和抗击疫情所作重要贡献，表示将继续致力于同针对亚裔的种族偏见和“仇亚”情绪做斗争。

加州副州长埃莱妮·库纳拉基斯在贺词中强调加州同中国关系源远流长、经久不衰，人员和文化联系紧密，中国是加州在亚洲最大的贸易伙伴，祝愿两国人民的友好关系继续发展。

加州长滩港运营总监马里奥·科尔德罗表示，长滩港是美国西海岸最重要的港口之一，中国是该港口最大的贸易伙伴，长滩港珍视同中方港口和航运企业的合作。他指出，美对华加征关税问题影响了两国贸易，真诚希望双方找到解决分歧之道，推动双边贸易恢复正常。

洛杉矶县自然历史博物馆馆长洛丽·贝蒂森-瓦尔加高度赞赏同中方伙伴合作开展古脊椎动物学研究取得的丰富成果，表示期待同中方博物馆深化合作，尽快恢复因疫情中断的共同研究等工作。

美中航空历史遗产基金会主席杰弗里·格林和“飞虎队”百岁老兵哈里·莫耶回顾了“飞虎队”支持中国抗击日本侵略的经历，表示将于近期举办图片展，纪念“飞虎队”这项中美共同遗产。

中国驻洛杉矶总领事张平在活动中介绍了中美地方交流合作成果。他强调，美地方各界普遍希望中美友好，对中国人民怀有友好感情。希望通过各界努力，进一步挖掘中美地方合作潜力、深化友城合作关系、增进两国人民相互了解和友谊，让中美地方交流合作取得更多成果。

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