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联合国机构称叙利亚难民在黎巴嫩处境堪忧

2021年09月30日16:44 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特9月30日电（记者刘宗亚）联合国难民署、联合国世界粮食计划署和联合国儿童基金会29日发表声明，对叙利亚难民在黎巴嫩的生活条件迅速恶化深感忧虑。

　　联合国当天发布《2021年黎巴嫩的叙利亚难民脆弱性评估》初步调查报告。

　　声明援引调查报告说，黎巴嫩相互交织的社会、经济和卫生危机“对最脆弱的黎巴嫩家庭和难民家庭打击最大”。几乎整个叙利亚难民群体连生存所需的最低支出都负担不起。90%的叙利亚难民仍生活在极端贫困中。

　　声明说，2021年，为了生存，绝大多数难民继续采取消极做法，如乞讨、不送孩子上学、减少医疗费用等。难民家庭需要更多家庭成员从事低收入工作、高风险工作或加班等，才能赚取与2020年相当的家庭收入。

　　声明指出，在这场危机中，叙利亚难民儿童首当其冲。30%的学龄儿童和青少年从未上过学。此外，2021年叙利亚难民童工数量继续呈上升趋势。

　　声明还表示，这三家联合国机构将继续与黎巴嫩政府及合作伙伴合作，为包括黎巴嫩人和难民在内的所有弱势群体提供急需的支持。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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