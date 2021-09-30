人民网堪培拉9月30日电 （记者陈效卫）9月30日，驻巴布亚新几内亚使馆在巴新《信使邮报》和《国民报》分别刊发国庆特刊，热烈庆祝中华人民共和国成立72周年和中巴新建交45周年。

特刊以图文并茂的形式介绍习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，回顾了中国共产党的百年奋斗历程和团结带领中国人民为实现中华民族伟大复兴创造的伟大成就，强调中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。开国大典、恢复联合国合法席位、深圳特区发展等一系列历史照片回顾了中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的光辉历程。中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、“天宫出差”等历史性时刻生动展现了新时代中国特色社会主义伟大成就。全民欢庆国庆、举办第130届广交会、喜迎北京冬奥会等重要场景描绘了中国人民爱国、友好、开放的时代风貌。

中国驻巴布亚新几内亚大使曾凡华在特刊发表署名文章《携手共创中巴新关系美好未来》并配以2021年中巴新重要交往图片专版。文章表示，72年来，在中国共产党领导下，中国人民创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，成为了维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣的关键力量。文章表示在新的历史起点上，中国愿同巴新一道努力，努力实现共同发展繁荣，不断增进两国人民福祉，携手共创中巴新全面战略伙伴关系更加美好的未来。

巴新中资企业商会、巴新中国和平统一促进会、中巴新友好联合会、巴新中华总会、中华商会等主要华侨社团和当地友好企业分别在巴新主流媒体刊登版面，热烈庆祝新中国72周年华诞，祝愿祖国繁荣昌盛。

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