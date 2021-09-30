人民网北京9月29日电 （鲁扬、张荣）由商务部主办、对外经济贸易大学区域国别研究院中国葡语国家研究中心承办的2021年葡语国家贸易与投资便利化线上研修班日前获得圆满成功。

研修班于9月13日至26日在线上举行，历时两周。与会者围绕中国“一带一路”倡议、对外贸易、对外投资、吸引外资、对外援助和金融支持的政策和做法，中国在WTO中的作用与挑战，以及中国与葡语国家多双边合作政策和进展情况进行了研讨。

中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）前秘书长王成安、中国和平发展基金会副秘书长王华，对外经济贸易大学世界贸易组织研究院院长屠新泉教授、外国直接投资研究中心主任卢进勇教授、中国世界贸易组织研究会副会长霍建国、上海对外经贸大学国际发展合作研究院院长黄梅波教授等知名专家学者做了精彩讲座。

不少葡语国家学者和官员克服时差问题，积极参与线上讨论，提供建议，纷纷表达同中国继续发展经贸合作和期望中国企业继续对葡语国家进行投资的强烈愿望。巴西米纳斯吉拉斯州经济发展厅公共政策专家迪埃戈在研讨期间表示，该州农业、矿产资源丰富，但是基础设施相对滞后，希望中国的金融机构融资和中国企业通过投资改善当地交通运输条件。

葡萄牙布隆吉马蒂卡公司经理瓦格内·桑托斯表示，这次研修活动信息量大、内容丰富，使他们从云端了解了中国的贸易、投资政策，期待新冠肺炎疫情过后，到中国访问，亲身体验中国的巨大变化。

研修班结业仪式于9月24日在线上线下同时举行，中国葡语国家研究中心副主任刘金兰研究员在结业仪式上表示，新冠肺炎疫情给全球安全稳定发展带来了严重的威胁和挑战，而贸易可以成为密切各国联系和推动经济复苏的纽带，本次研修班为葡语国家官员了解中国贸易基本情况、促进中葡两国经贸文化交流提供平台和窗口，也彰显了中葡两方合作抗疫的坚定决心。

区域国别研究院院长吴军教授致辞时对参与研修班全体学员表示了热烈欢迎和感谢，她说，近年来，中国与葡语国家的合作日益密切，贸易往来越发紧密和频繁，研修班为密切中国与葡语国家学者官员沟通交流搭建了桥梁，希望研修班能够成为两方民心相通的重要渠道，为推动中国与葡语国家经贸合作贡献力量。

据悉，本届研修班吸引了70多位来自葡萄牙、巴西、佛得角、安哥拉、圣多美和普林西比等5个葡语国家经贸领域的官员参加。

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