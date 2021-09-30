人民网银川9月30日电 （苏缨翔）9月25日至29日，中国人民对外友好协会组织邀请来自中外22个国家的知名跨国公司高管、主流媒体记者和青年领袖代表共60多人赴宁夏参访。期间，中国人民对外友好协会会长林松添同参访嘉宾一同实地探访贺兰山东麓葡萄种植园，与各国朋友一起见证宁夏葡萄酒产业的“紫色奇迹”。

林松添接受采访时表示，当地大量的戈壁滩加上黄河水后变成良田。这次带着发展中国家的一些青年来，让他们看到了中国如何把“不可能”变成“可能”。

南非前驻外大使、浙江师范大学非洲研究院高级研究员格特·格罗布勒说：“在品尝过很多种类的葡萄酒之后，我不得不说，宁夏的葡萄酒给我留下了很深的印象，我看到了宁夏葡萄酒走向世界的巨大潜力。”

巴基斯坦籍在华医生豪孟德说：“这里原来是荒漠，但这里的人们把它变成了绿地，后来人们又在这里种出了全世界最好的酿酒葡萄之一，现在又酿造出了全世界最好的葡萄酒之一，在国际葡萄酒大赛上争夺奖牌，这真的是非凡的成就。”

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