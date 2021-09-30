新华社联合国9月29日电 中国常驻联合国代表团29日与新疆维吾尔自治区人民政府共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。多国常驻联合国大使、外交官、联合国机构官员、中外媒体记者、非政府组织代表等约120人与会。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明发表主旨讲话，介绍了新疆总体发展形势，表示新疆社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固、宗教领域和睦和顺。

肖开提·依明表示，国际上一些反华势力罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据地“污名化”“妖魔化”新疆，甚至编造出新疆犯下“种族灭绝罪”的世纪谎言。他们这么做的根本目的，就是要破坏新疆安全稳定、阻碍中国发展壮大。对此，新疆人民表示强烈谴责和坚决反对。

中国常驻联合国代表张军表示，近年来，新疆社会团结稳定，经济持续向好，各族人民生活水平和人权保障不断提升。新疆采取的反恐和去极端化措施受到各族人民充分理解和支持，也完全符合《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》，并借鉴了西方国家做法。这些措施完全合法合规、合情合理。少数西方国家在新疆人民遭受暴恐袭击时，他们视而不见；在新疆进入发展最好时期时，他们却编造弥天大谎。世人都知道，他们炒作新疆问题，大搞双重标准，目的就是不择手段抹黑新疆形象、打击当地产业、祸乱中国发展。

张军强调，新疆发展的事实和真相，清楚地摆在眼前。100多个国家的上千名外交官、记者、宗教人士等应邀访问了新疆，都对新疆蓬勃发展印象深刻。希望通过此次交流会，让大家倾听来自新疆真实的声音，观看来自新疆的真实场景，了解一个真实的新疆。新疆的大门是敞开的。热切欢迎各国朋友在疫情过后，到新疆走一走、看一看，亲眼领略新疆的美丽和发展，亲身感受新疆人民的幸福和安宁。

交流会邀请了新疆少数民族代表以及在新疆生活的外国人讲述自身故事。维吾尔族少女迪力卡曼尔·吐尔逊回顾了自己经历暴恐案件后受伤截肢、父亲一夜白头的悲惨遭遇，与会者听后深受触动。

比利时企业家德康尔·丹尼·卡米尔介绍了自己从事棉花产业的工作情况。他表示跟新疆棉农打了十几年交道，从来没有发现“强迫劳动”和违反人权的情况。

新疆伊斯兰教协会会长、伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼牙孜图文并茂地介绍新疆保障宗教信仰自由的情况。

新疆职业技能教育培训中心结业学员艾贝都拉·吾木尔和迪丽娜尔·卡哈尔讲述自己通过学习摆脱极端思想、掌握劳动技能、创业成为电商和博物馆讲解员的经历。

来自新疆喀什地区的女企业家排力旦·吐地结合自身经历，讲述了新疆保障妇女生育权利、推进妇幼保健的情况。

交流会上还播放了《新疆是个好地方》主题片以及反映新疆宗教保护、暴恐案件、棉花产业发展等专题视频。

巴基斯坦、俄罗斯、厄立特里亚、沙特阿拉伯、古巴、伊朗、摩洛哥、叙利亚等国大使和代表纷纷发言表示，这次视频交流会让外界进一步了解了真实的新疆、美丽的新疆，为新疆发展建设和人权保护成就、各民族团结和谐相处点赞。新疆的发展变化是中国发展繁荣的一个缩影。中国的发展成就和经验值得重视，值得尊敬，值得借鉴。

基里巴斯等多国大使表示，少数西方国家政客和媒体应正视新疆现实，不要再制造谎言、自欺欺人。

新疆维吾尔自治区相关负责人还就脱贫举措、妇女作用、遗产保护、反恐合作等议题同各国嘉宾进行了互动交流。

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