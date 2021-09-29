新华社北京9月29日电 9月29日，国务委员兼外长王毅应约同马来西亚外长赛夫丁通电话。

王毅说，中马是亲密友好邻邦。我们是共谋发展的好伙伴，更是守望相助的好朋友。中国已连续12年成为马最大贸易伙伴，连续5年成为马制造业最大投资国，凸显两国经济巨大互补性和合作潜力。双方要继续保持高层交往，充分发挥中马合作高级别委员会新机制作用，深化高质量共建“一带一路”，做强做实“两国双园”，探讨开展5G、大数据、云计算等新兴领域合作。

王毅表示，抗击疫情是当前紧迫任务。中国将继续为马方抗疫提供支持，大力推进双方疫苗合作，为应对后疫情时期挑战做出共同努力。中方愿同马方一道，继续高举团结抗疫大旗，坚持反对疫情污名化、溯源政治化的正义立场。

王毅说，习近平主席在第76届联大提出“全球发展倡议”。这一倡议坚持以人民为中心的核心理念，遵循务实合作的行动指南，就减贫、粮食安全等各方共同关心的问题提出合作设想，是中方提供的重大公共产品。欢迎马方积极参与，同中方一道，在国际上汇聚更大共识，形成更大合力，推动全球更加强劲、绿色、健康发展，加快实现联合国2030年可持续发展议程。

赛夫丁热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，积极评价中国在团结抗疫和促进共同发展等领域发挥的引领作用。马方高度赞赏并感谢中方向马方提供疫苗并开展疫苗研发生产合作，愿同中方进一步探讨传统中医药合作。马方坚定致力于发展对华关系，期待同中方深入挖掘共建“一带一路”合作潜力，推动马中关系取得更大发展。

赛夫丁说，习近平主席提出的“全球发展倡议”恰逢其时，契合当今世界的迫切需要，展现了中国应对全球性挑战的道义担当。同“一带一路”倡议一样，这体现了中方一贯倡导的开放包容、以人为本的理念，马方对此表示支持和赞同。

双方一致同意以今年中国与东盟建立对话关系30周年为契机，推动中国东盟战略合作关系迈上新台阶。

双方还就防扩散、阿富汗等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

(责编：郝江震、岳弘彬)