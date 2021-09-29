新华社联合国9月28日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军28日表示，习近平主席21日以视频方式在第76届联大一般性辩论发表重要讲话，提出全球发展倡议，并围绕团结抗疫、复苏经济、国际关系发展、完善全球治理等问题阐述中方主张，宣布一系列重大举措，又一次为处在历史十字路口的世界给出中国方案。

张军当天在向中外媒体介绍习近平主席以视频方式出席一般性辩论相关情况时说，中国积极致力于推动国际抗疫合作。习近平主席宣布，中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。这些举措为全球抗疫注入强大信心。

张军说，中国积极致力于实现全球共同发展。习近平主席提出全球发展倡议，紧扣疫后复苏的紧迫课题，着眼今世后代的可持续发展，目的是解决好如何发展、发展为了谁、发展依靠谁等一系列关键问题。习近平主席的倡议受到广泛欢迎，产生良好反响。

张军指出，中国积极致力于以实际行动应对气候变化。继去年宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标后，习近平主席今年又宣布，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。这是中国为应对全球气候变化自主采取的又一重要举措，成为本届联大关注度最高、反响最热烈的话题之一，得到古特雷斯秘书长和很多国家领导人的高度评价。

张军说，中国积极致力于维护真正的多边主义。习近平主席强调，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。这是多边主义的根本方向。

张军说，中国积极致力于政治解决热点问题。习近平主席强调，我们要坚持对话而不对抗、包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。这是中国推动热点问题解决的根本遵循。习近平主席在联大发表重要讲话和中国代表团参加的高级别活动再次表明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

张军指出，50年前的10月25日，第26届联大通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表。中国已经并将继续举行形式多样的纪念活动，既回顾过去，更面向未来，深化中国同联合国的合作。

张军说，中国坚定维护国际秩序，以身作则践行多边主义，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，签署了600多项国际公约，忠实履行国际义务，切实兑现国际承诺，从不退群毁约。中国积极提供公共产品，倡导和平共处、合作共赢，推动构建人类命运共同体，高质量共建“一带一路”，为应对全球性挑战贡献中国理念、中国方案。

张军还说，中国对联合国的支持是一以贯之、持久可靠的。展望未来，中国初心不改，中方将继续与志同道合的伙伴一道，为维护世界和平与发展、维护和践行真正多边主义、维护联合国的权威和作用作出更大贡献。

(责编：岳弘彬、郝江震)