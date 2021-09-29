新华社北京9月29日电 综合新华社驻外记者报道：国务院新闻办公室28日发表《中国的全面小康》白皮书。多国人士对此作出积极评价，认为中国全面建成小康社会是伟大成就，中国的全面小康重在全面发展，对全球发展具有重要意义，是对世界和平与发展的巨大贡献。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，中国全面建成小康社会是中国坚持探寻并坚定走适合本国国情的发展道路，在国家建设和民生发展方面获取的又一个伟大胜利。中国通过自身发展积累丰富经验，积极帮助其他发展中国家不断发展。中国全面建成小康社会，为其他发展中国家提供了宝贵的借鉴和启示，是对世界和平与发展的巨大贡献。

匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛表示，中国的全面小康是中国共产党团结带领中国人民经过持续不断的艰苦奋斗取得的。中国全面建成小康社会具有重要国际意义，为世界和平与发展作出巨大贡献。

巴基斯坦战略安全分析师里兹万·纳西尔指出，中国的全面小康既体现中国发展的平衡性、协调性和可持续性，也表明这是全体中国人民共同享有发展成果的小康，中国共产党和中国政府以人民为中心，致力于提高每个中国人的生活水平。他表示，中国消除绝对贫困、全面建成小康社会的成就为众多发展中国家注入信心。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托说，中国在全面建成小康社会的进程中寻求共同富裕和协调发展。全面发展使得人与自然能够和谐共处，中国全面建成小康社会的经验为那些寻求发展的国家提供了一个新的选择方案。

埃及中国友好协会主席艾哈迈德·瓦利说，中国全面发展的成果惠及大众，在中国，高铁、数字科技等发展成果令全民受益，这对整个社会的发展是非常有益的。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国全面建成小康社会并非偶然，是中国共产党以人民为中心执政理念的实践成果。过去数十年来，中国实现经济发展、科学进步，人民福祉不断提升，中国领导人强调实现共同富裕，这都体现了中国共产党对全面发展、实现持续繁荣的规划和实践。

塞内加尔亚非关系专家拉明·马内说，白皮书反映了中国在全面发展方面作出的努力，包括在经济持续发展、文化发展、民生改善、生态环境保护等方面所作出的努力。

俄罗斯新大学亚太区域中心主任娜塔莉娅·佩切利察说，中国不断实施减贫项目，扩大社会保障的覆盖面，提高公共医疗水平，不断改善环境，这都是全面发展的具体体现。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，全面建成小康社会是非常不容易完成的任务，中国的现代化建设创造了人类文明的新形态，中国的发展经验值得包括印尼在内的各国借鉴。

波黑政治评论家埃尔明·查特加说，中国做到了各方面协调发展，这是巨大成就。中国全面发展的成就也塑造了发展的典范。

老挝巴特寮通讯社英文编辑部主任森通说，中国的发展成果由全体人民共同享有，全面小康增进了人民持续发展进步、创造财富的能力，中国也将因此更加繁荣。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，中国创造性探索出生态保护与经济发展相结合的道路，体现了中国坚持高质量发展的理念。中国全面建成小康社会不仅是人类发展史上的巨大成就，也是中国对世界发展的重要贡献。（参与记者：胡晓光、王子正、尹南、张笑然、郭骏、李浩、袁亮、张修智、汪奥娜、吴丹妮、章建华、陈斌杰、刘锴、闫洁、泽连科夫）

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