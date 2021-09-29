新华社北京9月29日电 9月29日，国务委员兼外长王毅分别同马来西亚、文莱外长通电话。三国外长就美国与英国、澳大利亚结成三方安全伙伴关系（AUKUS）并计划开展核潜艇合作交换看法，对此表示严重关切。王毅表示，AUKUS此举有可能给本地区带来五重危害：

一是制造核扩散风险。根据《核不扩散条约》，无核国家只能在监督保障条件下和平利用核能。核潜艇则是军用，且使用的燃料属于高浓缩铀，是可以直接制造核武器的核原料，而国际原子能机构又无法对核潜艇进行有效和即时的监督。美国对其它国家开发铀浓缩技术予以单边制裁，却对澳大利亚网开一面，这必将带来核技术及核原料扩散风险，冲击国际核不扩散体系。

二是诱发新一轮军备竞赛。核潜艇是战略安全力量，具备运载核武器的能力。澳大利亚此举将打破区域战略平衡，使其签署《南太平洋无核区条约》时所做的承诺变成一纸空文，对地区国家构成现实威胁，不排除导致其它国家效仿行事，开展新一轮军备竞赛，甚至跨越核门槛。

三是损害地区繁荣稳定。在中国和东盟等地区国家多年共同努力下，本地区已成为世界上最具活力、增长最快的地区，这一局面来之不易，弥足珍惜。但AUKUS执意制造地区紧张局势，给本地区的和平稳定与发展蒙上了阴影。

四是破坏东南亚无核区建设。《东南亚无核武器区条约》反映了东南亚各国人民的共同意志，理应得到其它国家的理解和尊重。中国在五核国中最早宣布愿意加入《东南亚无核武器区条约》并为此签署议定书。美英不仅不参加，反而以各种借口向本地区转移军事核技术，提供高浓铀核原料，与东盟国家构建无核区的努力背道而驰。

五是引致冷战思维回潮。AUKUS与“四边机制”一脉相承，都服从和服务于美国主导的“印太战略”，试图在本地区另搞一套、另起炉灶，旨在挑动地区阵营对立，进行地缘零和博弈，这是逆时代潮流而动，是冷战思维死灰复燃，应当引起本地区各国以及国际社会警惕和抵制。

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