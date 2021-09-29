新华社北京9月29日电 世界卫生组织28日发布的全球新冠疫情周报显示，截至26日的这一周，全球新增新冠确诊病例和死亡病例数已连续第三周下降。

世卫组织数据显示，在这一周里，全球新增新冠确诊病例超过330万例，新增死亡病例超过5.5万例，两个数字均比前一周下降10%。

世卫组织划分的全球6个区域中，欧洲地区新增确诊病例数与前一周持平，其他区域均有所下降。其中，东地中海地区降幅为17%。同时，欧洲地区的新增死亡病例数也与前一周持平，非洲地区的新增死亡病例数略有所增加，其他地区则出现大幅下降，其中西太平洋地区的新增死亡病例数降幅最大，与前一周相比下降了24%。

上周新增新冠确诊病例数居全球前五位的国家是美国、巴西、英国、印度和土耳其。

世卫组织28日公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间28日15时36分（北京时间28日21时36分），全球新冠确诊病例较前一日增加353802例，累计确诊达232075351例；死亡病例增加6212例，累计死亡达4752988例。截至26日，全球共计注射新冠疫苗5924819985剂。

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