新华社东京9月29日电（国际观察）岸田当选新总裁 执政前路挑战多

新华社记者郭丹

日本执政党自民党29日举行总裁选举，经过两轮投票后，前外务大臣岸田文雄当选。他将在预定10月4日举行的临时国会首相指名选举中当选为新一任日本首相。

岸田上台后，在政党层面需要带领自民党迎战即将到来的国会众议院选举，在政府层面需要进一步抗击新冠疫情、恢复经济，在外交方面要处理好与周边国家关系。

两轮投票

此次自民党总裁选举共有4名候选人参选，分别是岸田文雄、行政改革担当大臣河野太郎、前总务大臣高市早苗、自民党代理干事长野田圣子。

根据相关选举规则，自民党382名国会议员每人一票，各地普通党员、党友投票按比例折成382票，总共764票，得票过半的候选人即可当选。如无人得票过半，得票前两位的候选人进入第二轮投票。第二轮中，国会议员一人一票，47个都道府县的自民党地方组织各一票，共429票，得票多者当选。

首轮投票中，岸田、河野、高市、野田分获256、255、188、63票，无人得票过半，河野和岸田进入第二轮。在第二轮投票中，岸田和河野分获257和170票，岸田凭借在国会议员票上的较大优势胜出。

“新旧”之争

选前日本媒体普遍认为，岸田和河野将通过第二轮投票才能决出胜负。但与选前一些预测不同，人气较高的河野未能在第一轮投票中拔得头筹，也未能在事先寄予厚望的地方党员票中取得压倒性优势。在第二轮投票中，岸田通过获取高市阵营的多数议员票，进一步扩大了得票优势。

由于日本很快将举行众议院选举，明年夏天还将举行参议院选举，自民党年轻议员更倾向于支持人气高的候选人，希望利用新总裁的人气提高继续当选议员的概率。而党内大佬和资深议员连任把握大，在选择支持对象时更多考虑派阀利益、人际关系、政策理念等因素。相比有“异端”之称的河野，自民党大佬认为谨慎稳健、理念接近党内主流的岸田更符合自身利益。

投票结果也显示，尽管河野在选前多项民调中的民意支持率遥遥领先，但以他为代表的“革新”势力未能冲破自民党派阀政治的厚墙。日本舆论认为，这场选举显示，自民党内“世代更替”尚需时日，大佬和派阀仍能有力掌控权势。

挑战不少

按照此前已确定的日程，日本国会将于10月4日举行首相指名选举，由于以自民党为首的执政联盟在国会控制两院多数，岸田届时将当选日本新首相。

岸田上台后，将面临多重挑战。日本本届众议院将于10月21日任期届满，大选预计将于11月举行。岸田面临的第一道考验是能否率领自民党赢得大选。如果自民党在大选中丧失议席过多，即使仍能维持执政地位，岸田在党内也将遭遇信任危机。

施政方面，岸田需要在菅义伟政府的基础上平衡好疫情防控与经济复苏。竞选期间，岸田提出“令和版收入倍增计划”，主张通过改革分配制度来缩小贫富差距、扩大中间阶层，但在整体“蛋糕”难以做大的情况下，光靠改革分配来提振经济能否奏效也成问题。

此外，如何处理好与党内大佬和其他派阀力量的关系，确保施政理念和政策举措不受牵制和摆布，也将是岸田的一大课题。分析人士指出，岸田要想长期执政，恐怕还需要做许多功课。如果他无法处理好上述这些挑战，岸田政府将可能成为又一个短命政权，日本政局也将继续动荡。

在外交安保方面，菅义伟政府积极配合美国“印太战略”，对周边国家态度强硬，谋求军备扩张。岸田在竞选总裁期间为讨好党内保守势力，一改以往稳健路线，也提出类似主张。但与周边国家一直矛盾不断并不真正符合日本国家利益，如何做出理性选择也是岸田面临的一大难题。

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