新华社北京9月29日电 9月29日，国务委员兼外长王毅同墨西哥外长埃布拉德通电话。

王毅说，今年是中国共产党成立100周年，也是墨西哥纪念独立战争胜利200周年，对中墨两国都意义非凡。中墨都是具有重要影响的地区大国、有代表性的新兴市场国家、重要的发展中国家，都有着悠久文明和相似历史遭遇，肩负着为民族谋复兴、为人民谋幸福的时代重任和维护国际公平正义的共同使命。近年来，在两国元首战略引领下，中墨全面战略伙伴关系持续发展，政治互信不断深化，战略协作日益紧密，经贸合作展现强大韧性。两国团结抗疫，疫苗合作为双边关系注入强劲动力。双方在国际和多边舞台上密切配合、相互支持。中方高度重视发展中墨关系，愿同墨方一道，以明年两国建交50周年为契机，加强谋划，助推中墨全面战略伙伴关系迈上更高水平。

王毅说，中方已正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），这展现了中国进一步扩大开放的坚定决心，也是中国助力推进全球化发展的重要举措。中方愿同各方共同努力，使协定具有更广泛代表性，并为促进贸易投资自由化便利化、顺应经济全球化潮流发挥积极作用。

王毅表示，不久前，墨方成功举办拉共体第六届峰会，为重振拉共体、推动地区一体化作出贡献，中方表示祝贺和赞赏。中方高度重视发展同拉共体的关系，将一如既往支持拉共体增进团结、加强建设。中方期待同包括墨西哥在内的拉方密切沟通，确保今年中拉论坛第三届部长会议取得成功，为中拉关系深入发展注入新动能。

埃布拉德表示，在两国元首引领下，墨中关系取得了长足发展。感谢中方为墨西哥抗击疫情提供的大力支持，赞同双方加强数字经济等新兴产业领域合作。愿同中方一道，以建交50周年为契机，推动双边关系取得更大发展。墨方坚定奉行一个中国政策，恪守不干涉内政原则，支持中方在涉台、涉疆、涉港、涉藏等问题上的正当主张，赞赏并欢迎中方申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，愿同中方就此保持沟通。墨方将同中方共同办好拉中论坛第三届部长会议。

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