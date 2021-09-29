新华社昆明9月29日电（记者姚兵）建立亚洲象食物源基地、加强亚洲象野外监测巡护、不断完善野生动物肇事保险理赔机制……记者从28日举行的“COP15春城之邀”云南生物多样性保护系列新闻发布会上了解到，为保护亚洲象和缓解“人象冲突”，云南省相关州市近年来采取了一系列卓有成效的举措。

亚洲象是亚洲现存最大和最具代表性的陆生脊椎动物，属国家一级重点保护动物，主要分布在云南省西双版纳傣族自治州、普洱市和临沧市。经过30多年的拯救和保护，云南野生亚洲象种群数量由20世纪80年代初的190多头发展到目前的约300头。

2021年8月29日，西双版纳州救助人员给获救幼象喂奶。（受访者供图）

据了解，西双版纳州不断强化以自然保护区为主的野生动植物栖息地建设管理，以自然修复为主、人工修复为辅的方式，大力恢复雨林的生态系统，编制亚洲象保护工程建设方案，推进亚洲象保护管控区建设，不断修复亚洲象等野生动物栖息地，逐步实现“人象分离”“人象和谐”。

西双版纳州副州长徐健斌介绍，2015年以来，当地投入资金2000多万元开展亚洲象监测预警，在亚洲象肇事多发区建设了防象设施、食物源基地等，有效缓解了人象矛盾，并于2018年建成亚洲象监测预警中心，建立了专业亚洲象监测救护队伍。同时，西双版纳州探索创立野生动物公众责任险，截至目前投保金额累计1.4亿元。

2021年2月12日，野生亚洲象在西双版纳州野象谷景区活动。（西双版纳州野象谷景区供图）

普洱市副市长白兆林说，普洱市不断加大生物多样性保护投入力度，实施了珍稀濒危动植物保护、国家湿地公园建设、重点区域水土流失治理等一批生物多样性保护项目，建成4000余亩亚洲象食物源基地，主要种植亚洲象喜食的芭蕉、粽叶芦等，满足亚洲象的取食需求。

临沧市副市长牟洪操介绍，当地开展了野生亚洲象资源本底调查，建成亚洲象食物源试验基地800亩，实施了防护栏和避象亭等建设工程，编制了亚洲象保护行动计划。

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